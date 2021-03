Rischi cyber e asset strategici, il ruolo decisivo della P.A.

A partire dalle analisi sulla minaccia cibernetica appena pubblicate dall’intelligence italiana, così come dai recenti attacchi cyber che hanno colpito altri Paesi europei, nel Policy Brief si compiono alcune considerazioni sulle prossime sfide che attendono la Pubblica amministrazione del nostro Paese in materia di rischi cyber e tutela degli asset strategici. In presenza di attori malevoli di nuova generazione, le classiche misure di controllo “passive” dei nostri asset strategici sono infatti inadeguate. Le conseguenze distruttive dei cyber-attacchi non sono più confinate alle frodi informatiche, ma possono investire la sicurezza fisica dei cittadini. Non solo: quando si affronta il tema della sicurezza cibernetica, occorre ormai ragionare in termini di “catene del valore globali” e non di singole strutture ritenute sicure. Da qui l’idea che i processi umani che garantiscono l’erogazione dei servizi essenziali nei nostri Stati debbano applicare il principio della “collective mindfulness”, mutuando alcuni insegnamenti dal mondo militare e della Difesa. È per affrontare simili trasformazioni, tra l’altro, che la nostra P.A., insieme con aziende private e università partner, potrà farsi trovare pronta per la sfida dei Competence Center e degli European Digital Innovation Hubs in via di costituzione a livello europeo.

1 marzo 2021. Nella “Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, il capitolo dedicato alla “minaccia cibernetica” si apre con alcune considerazioni sul settore sanitario. Secondo l’intelligence italiana, “attori statuali” hanno “tentato di sfruttare le debolezze connesse all’ondata pandemica per porre in atto attacchi sofisticati miranti ad esfiltrare informazioni sensibili su terapie e stato della ricerca”. Poi la stessa intelligence, a proposito degli attacchi cibernetici complessivamente intesi, rileva “un generale incremento delle aggressioni (+20%), che, quanto alla tipologia di target, hanno riguardato per lo più, a conferma di una tendenza già rilevata negli ultimi anni, sistemi IT di soggetti pubblici (83%, in aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2019). Tra questi ultimi, quelli maggiormente interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali (48%, valore in aumento di oltre 30 punti rispetto all’anno precedente), unitamente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (+2% nel confronto anno su anno)”.

15 febbraio 2021. I computer dell’ospedale pubblico di Villefranche-sur-Saône, vicino Lione, in Francia, vanno in tilt. Un episodio simile, una settimana prima, si verifica a Dax, nel sud-ovest del Paese. In entrambi i casi, racconta il quotidiano italiano La Stampa, alle strutture arriva la richiesta di pagare un riscatto per riottenere dati sensibili trafugati: “Si sono volatilizzati la banca dati con i nomi dei pazienti, il loro storico, le tabelle con le future visite e gli interventi chirurgici. (…) I due ospedali sono stati oggetto di cyberattacchi, una consuetudine ormai nel Paese: a destinazione di imprese private e amministrazioni pubbliche, le aggressioni degli hacker si sono quadruplicate nel 2020, intensificandosi contro gli ospedali (27 l’anno scorso e a un ritmo di uno a settimana dall’inizio del 2021”. Una dinamica così preoccupante da spingere il Presidente, Emmanuel Macron, a intervenire pubblicamente sul tema, precisando che lo Stato non pagherà mai riscatti ma piuttosto investirà maggiori risorse sulla cybersicurezza.

6 dicembre 2020. I vertici francesi dell’associazione ecologista Greenpeace fanno sapere di essere entrati in possesso di documenti riservati riconducibili alla centrale nucleare di Flamanville, nella bassa Normandia. Il gruppo di attivisti ecologisti parla di “diverse migliaia di pagine di documenti, compresi piani precisi del sito del reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata (EPR), la localizzazione delle telecamere di sicurezza e anche la descrizione del sistema elettronico di sorveglianza”. Tutte informazioni, precisa Greenpeace, ottenute tramite una persona che non ha alcun motivo professionale per esserne in possesso. Documenti, inoltre, che fanno esplicito riferimento a convalide ottenute da strutture ministeriali ad hoc; file inviati come allegati a e-mail non sufficientemente protette. Il tutto testimonia, secondo Greenpeace, le défaillance strutturali e i rischi potenziali del sito nucleare in questione.

Dalle analisi sulla minaccia cibernetica appena pubblicate dall’intelligence italiana, così come dai recenti attacchi cyber che hanno colpito la Francia e che abbiamo pur sommariamente sintetizzato, possiamo trarre alcune considerazioni sulle prossime sfide che attendono la Pubblica amministrazione del nostro Paese in materia di rischi cyber e tutela degli asset strategici.