Amazon, fino a 1.000 dollari di rimborso danni per reclami validi

Questa nuova politica entrerà in vigore a partire dal prossimo primo settembre e la copertura sarà valida su tutti i prodotti acquistati sullo store. La decisione è stata presa in seguito alla denuncia fatta da parte di un’agenzia americana per la protezione dei consumatori che aveva segnalato enormi quantità di oggetti ritenuti “pericolosi” venduti sulla piattaforma da venditori terzi

La decisione

La decisione è stata presa in seguito alla denuncia fatta da parte di un’agenzia americana per la protezione dei consumatori che aveva segnalato enormi quantità di oggetti ritenuti “pericolosi” venduti sulla piattaforma da venditori terzi. Il riferimento era soprattutto a prodotti elettrici, elettronici di scarsa qualità o danneggiati che quindi non rispetterebbero le norme di sicurezza. La Commissione di Sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti ha accusato Amazon della vendita di 24mila rilevatori di monossido di carbonio, pigiami per bambini infiammabili, 40mila asciugacapelli senza certificazioni obbligatorie per legge.Tutti prodotti difettosi o pericolosi che Amazon aveva prontamente rilevato dalla piattaforma, ma non è bastato per evitare la denuncia.