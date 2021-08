WhatsApp ha attivato la funzione “visualizza una sola volta”

Importanti novità per WhatsApp. La piattaforma di messaggistica ha introdotto uno strumento che limita ad una sola volta la visualizzazione di foto e video. ll funzionamento è molto semplice: le foto e i video visualizzabili una sola volta spariscono dalla chat una volta aperte, e nel messaggio che li contiene compare un'icona verde con "1" al centro che indica che si tratta di un file visualizzabile una sola volta.

Le avvertenze degli sviluppatori



Il team di sviluppo ci tiene a precisare che i contenuti in questione sono protetti dalla crittografia end-to-end, lo stesso avviene per i messaggi personali inviati su WhatsApp che vengono visualizzati e cancellati al volo. Gli sviluppatori spiegano ancora che se non si apri la foto o il video entro 14 giorni dall’invio, la disponibilità del file multimediale nella chat scadrà. Ogni volta che si vuole inviare una foto o un video impostati per una sola visualizzazione, bisogna selezionare l’opzione “visualizza una volta”.