urban-vision-3d-video-animation-roma-milano

È arrivata per la prima volta a Roma e a Milano la "3D video animation", un'innovativa tecnologia 3D su maxi led iperconnessi e dotati di intelligenza artificiale. Si tratta dell'ultima frontiera della comunicazione "out of home", una nuova soluzione che trasforma i passanti in spettatori attivi. Anche la condivisione via social gioca un ruolo fondamentale: attraverso la pubblicazione di post e Stories, la viralizzazione delle campagne risulta più potenziata

Una tecnologia innovativa sta rivoluzionando il mondo della comunicazione "out of home" e ha già messo radici sia a Roma sia a Milano. La capitale e il capoluogo lombardo sono infatti le prime due città in cui è arrivata la "3D video animation", un'inedita tecnologia 3D su maxi schermi iperconnessi e dotati di intelligenza artificiale.

A portarla per le strade romane e milanesi è Urban Vision, la media company che gioca d’anticipo sulle innovazioni digitali, offrendo una novità ad alto tasso tech per coinvolgere maggiormente gli utenti.



Questi ultimi sono i passanti che diventano spettatori attivi, rendendo il target di campagne e spot il vero protagonista (assoluto) delle operazioni di marketing.



"È un’innovazione che coinvolgerà le principali città italiane che già hanno approcciato la trasformazione digitale diventando smart cities. Città iperconnesse, intelligenti e flessibili, in grado di rispondere alle necessità dei loro abitanti. Questo il panorama all’interno del quale ci siamo inseriti, promuovendo innovazione e trasformazione digitale affinché i nostri maxi schermi possano rappresentare un asset in più, a disposizione delle città e di tutti gli utenti che potranno interagire con i maxi schermi grazie a una semplice connessione con smartphone, o più 'semplicemente' beneficiare dell’estetica ad alto impatto della 3D animation, che trasforma qualsiasi strada o piazza in un palcoscenico che ospita show metropolitani di grandissimo intrattenimento e ingaggio", ha raccontato a Sky TG 24 Gianluca De Marchi, CEO e co-founder di Urban Vision.



Attraverso la pubblicazione di post e Stories, la viralizzazione delle campagne risulterà ancora più potenziata.



"La viralizzazione delle campagne conta moltissimo, è la bellezza della 3D video animation: il contenuto è talmente ingaggiante che le persone che si ritrovano a passare sotto ai nostri maxi schermi restano meravigliate e sorprese da questo nuovo modo di comunicare in outdoor e istintivamente sono portate a dare visibilità alle campagne con foto, video e condivisioni sui social", spiega Gianluca De Marchi.



Protagonista dello story-telling in 3D è un’auto avveniristica, chiara citazione della mitica auto DeLorean del film Ritorno al Futuro.



Proprio come l'automobile messa a punto da Doc nella pellicola cult diretta da Robert Zemeckis, infatti, l'auto mostrata nello spettacolo di animazione 3D sui maxi schermi Urban Vision viaggia in un mondo futuribile.

Questa media company italiana è sempre in prima linea nell'esplorazione di scenari inediti e innovativi, con intuizioni futuristiche notevoli. Esattamente come Doc, insomma.



"Per noi è fondamentale essere all’avanguardia, lo siamo sempre stati. Tutte le nostre novità di prodotto sono state presentate al mercato con tempestività e in grande anticipo sui tempi; innovare è nel nostro dna. Portare il 3D sui maxi led in Italia ha richiesto senz’altro audacia e coraggio. Abbiamo scelto di presentarlo al mercato senza attendere investimenti da parte dei clienti, producendo autonomamente il nostro primo video animation in 3D, proprio perché crediamo nel potere dell’innovazione e sappiamo riconoscere una buona idea e un buon prodotto. I nostri clienti e stakeholder scelgono Urban Vision perché oltre a vantare un’offerta estremamente ampia di prodotto, sappiamo interpretare al meglio la comunicazione outdoor, offrendo soluzioni competitive, distintive e che portano sempre con sé un give back per la comunità", ha raccontato il CEO e co-founder di Urban Vision a Sky TG 24.