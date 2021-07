Le versioni di LeBron

approfondimento

Space Jam: New Legends, il teaser del film

Un’opzione riguarderà la skin ispirata al film Space Jam: New Legends che arriverà al cinema negli Usa oggi (in Italia il 23 settembre) con LeBron che prende il testimone da Michael Jordan per unirsi al team Looney Tunes. L’altra è quella di James in borghese, con giacca e occhiali da sole. Si potranno acquistare anche tre scarpe Nike LeBron 19, che debutteranno nei negozi questo mese proprio in concomitanza con l’uscita del film e il debutto su Fortnite.