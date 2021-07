Al via la maratona digitale Social Hackathon Umbria 2021

Alla sua quinta edizione #SHU2021 prevede quattro giorni di esperti e giovani apprendisti alle prese con sfide e alla ricerca di soluzioni tecnologiche brillati e innovative. Non si tratta, però, di un evento per soli "addetti ai lavori"esperti: ci saranno anche whorkshop, mostre, laboratori, eventi e campus aperti a tuttie gratuiti. La maratona digitale si terrà a Colfiorito, con il sostegno di Fao e Fertitecnica

Social Hackathon Umbria 2021 al via. La maratona digitale dedicata alla sostenibilità inizierà oggi nella spettacolare cornice del Parco Naturale di Colfiorito e proseguirà fino a domenica 4 luglio. L’obiettivo è mettere al centro le risorse naturali, culturali ed economiche della città. Dopo un anno di stop forzato, a causa della pandemia (COVID, LIVEBLOG - NUMERI) , torna l’appuntamento annuale la co-creazione digitale. L'hackton è un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici

L'edizione 2021

In occasione del suo quinto anniversario il Social Hackathon Umbria ha deciso di incentrare le sfide digitali sui 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile, scegliendo come sede delle sue attività un’area di Foligno che è un vero e proprio patrimonio naturalistico. A dare il via ufficiale all’evento sarà la presentazione dei progetti da sviluppare che si terrà giovedì 1 luglio alle ore 18. A sostegno di questo appuntamento, organizzato da EGInA ci saranno la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’Agricoltura e la Fertitecnica Colfiorito. Come per ogni edizione #SHU2021 prevede quattro giorni di Hackathon che vedranno esperti e giovani apprendisti alle prese con sfide e alla ricerca di soluzioni tecnologiche brillati e innovative. Non si tratta però di un evento per soli esperti, ci saranno infatti anche whorkshop, mostre, laboratori, eventi e campus aperti a tutti e gratuiti.

Gli obiettivi

Saranno quattro gli ambiti tematici su cui lavoreranno le squadre in gara: #zerowaste, #zeroimpact, #zeroignorance. Per ogni ambito sono state scelte due idee che verranno sviluppate da 8 squadre guidate da un esperto team manager. Durante le 48 ore di Hackathon le squadre realizzeranno un prototipo o un prodotto da presentare alla giuria internazionale. L'iniziativa, promossa dalla European Grants International Academy Srl (EGInA Srl), agenzia folignate di formazione e società di consulenza nel campo dei finanziamenti europei, negli ultimi quattro anni ha coinvolto un numero crescente di partecipanti. “Ripartiamo fiduciosi e con collaborazioni di alto profilo – dichiara Altheo Valentini (EGInA Srl) –Il Social Hackaton Umbria è un appuntamento importante per il nostro percorso, che include attività di formazione, capacity building e networking.”

Le novità

“A differenza della maggior parte degli hackathon, che sono solitamente rivolti ad esperti IT e basano la loro strategia di marketing sulla disponibilità di premi in denaro o sull'accesso a programmi di accelerazione del business, un social hackathon è caratterizzato dal protagonismo e dalla collaborazione di persone che hanno un basso livello di competenze digitali e partecipano all’hackathon con ruoli diversi, ma tutti con l’aspettativa di imparare nuove competenze divertendosi e contribuendo allo sviluppo di una soluzione digitale ad impatto sociale - spiega Annamaria Pastore, funzionario FAO per i partenariati. - Basandosi sull’obiettivo condiviso con l’azienda di promuovere l’accesso di piccoli agricoltori al mercato - laddove condizioni economiche, svantaggio sociale e scarso accesso alle conoscenze sono ostacoli che non possono superare da soli - la FAO parteciperà all’evento attraverso la propria presenza nella giuria dell’hackaton, con la presenza alla conferenza di sabato 3 luglio, nonché nella promozione dei progetti che vinceranno il titolo di ‘Miglior progetto per lo sviluppo sostenibile’.”

Le collaborazioni

“La nostra collaborazione peer-to-peer con la FAO – sottolinea Alessio Miliani, Direttore Generale di Fertitecnica Colfiorito – mira a promuovere una crescita per tutti, basata sulla creazione di valore, strutturata nei seguenti quattro punti: cause related marketing; ricerca e innovazione; condivisione delle conoscenze al fine di sviluppare le capacità dei piccoli produttori oltre che di promozione e comunicazione, per sensibilizzare sui temi della perdita e dello spreco alimentare. Abbiamo sempre riconosciuto il ruolo centrale che i giovani giocano nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e vogliamo incoraggiare il loro impatto”.

Il calendario

Le attività aperte al pubblico prenderanno il via venerdì 2 luglio con l’apertura del SDGs Digital Village, stand e laboratori attivi dalle 10 alle 18 tutti i giorni fino a domenica 4 luglio. Si tratta di esperienze digitali e di realtà aumentate adatte a grandi, ragazzi e bambini con effetto wow assicurato. L’accesso sarà libero e gratuito. Negli stessi giorni sarà anche possibile effettuare tour della palude di Colfiorito con un veicolo fuoristrada a trazione elettrica. Sono poi previste due escursioni della palude di Colfiorita venerdì 2 luglio alle 17 e sabato 3 luglio alle 9, la passeggiata di sabato sarà una vera e propria lezione di storytelling digitale.

Per i più piccoli

SHU2021 prevede anche una parte dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Due mattinate di campus gratuiti, sulle tematiche della sostenibilità e del digitale, una caccia al tesoro digitale per le strade di Colfiorito e un laboratorio per la creazione di giocattoli partendo da materiali di scarto. Per scoprire il programma completo di SHU e iscriversi alle attività gratuite è sufficiente visitare il sito e compilare i form d’iscrizione www.socialhackathonumbria.info