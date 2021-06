Addio Skype, con Windows 11 lascia il campo a Teams

Con il nuovo sistema operativo Microsoft, il software per videochiamate non sarà più nell’elenco delle applicazioni pre-installate sui dispositivi prodotti dall’azienda. Potrà ancora essere scaricato da Microsoft Store, mentre sarà il suo successore Teams a essere direttamente disponibile

Spazio a Teams

Sarà ancora possibile scaricare Skype dal Microsoft Store, mentre sarà direttamente utilizzabile un altro software per chat e videochiamate: Microsoft Teams. Verrà anche eliminata Meet Now, funzione lanciata lo scorso anno che permetteva di partecipare alle riunioni su Skype senza dover effettuare l’accesso o aprire il programma. Le modifiche sembrano far parte del piano di Microsoft per spingere sempre più utenti Skype ad abbandonarlo per Teams, come già si vociferava da tempo, dopo che il sito Windows Latest - specializzato nel fornire notizie sui prodotti e i dispositivi Microsoft - aveva pubblicato un'anticipazione della presentazione di oggi.