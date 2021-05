TikTok, Zhang Yiming fondatore di ByteDance si è dimesso

Sarà sostituito dal co-fondatore e responsabile delle risorse umane Liang Rubo. Nei prossimi sei mesi Yiming e Rubo, si legge in una nota diffusa dal gruppo, "lavoreranno fianco a fianco nei prossimi per garantire la transizione più agevole possibile"

Dimissioni a sorpresa per Zhang Yiming. Il co-fondatore di ByteDance (cui fa capo la popolare app di videoclip TikTok) ha annunciato che lascerà la carica di Ceo e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno concentrandosi sulla "strategia a lungo termine". A sostituirlo Liang Rubo, altro co-fondatore e attuale capo delle risorse umane.

38 anni, originario di Longyan, l’imprenditore miliardario cinese (secondo Forbes.con la nona persona più ricca della Cina con un patrimonio di 16,2 miliardi di dollari) ha detto di essere "poco socievole” e di preferire “attività solitarie come essere online, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che potrebbe essere possibile". "La verità è che mi mancano alcune delle capacità che rendono un manager ideale” ha scritto Zhang in una nota ai dipendenti. “Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato che a gestire effettivamente le persone".

Un colosso da oltre 60 mila dipendenti

Forte di oltre 60 mila dipendenti in 30 Paesi, ByteDance è tra le 34 società tecnologiche che le autorità di regolamentazione cinesi hanno multato per la presunta violazione delle regole di monopolio. Tra i prodotti gestiti dal colosso dell’informatica c’è anche Douyin, la versione in mandarino di TikTok, nonché l'app di aggregazione di notizie Jinri Toutiao e l'app di produttività Lark, che offre funzioni di archiviazione cloud, chat e calendario.