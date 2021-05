Versione WhatsApp rosa, attenzione alla nuova truffa

A mettere in guardia gli utenti è un messaggio della Polizia che invita a fare attenzione a un link che arriva sull’applicazione. A rischio i dati sensibili

C’è una nuova truffa che gira su WhatsApp e che rischia di rubare dati sensibili ai malcapitati. A mettere in guardia gli utenti è un messaggio della Polizia, condiviso dall’account Agente Lisa, che invita a fare attenzione a un link che arriva sull’applicazione. “Vi arriva un link che vi invita a scaricare la nuova versione rosa (invece che il solito verde). Non cliccate”, avverte la Polizia.

Cosa succede a chi clicca

Il messaggio informa sui rischi che si corrono cliccando sul link, che può arrivare via mail, via sms o via chat: “Se cliccate installate un’applicazione che sparisce subito dal vostro schermo ma che rimane attiva e silente. Carpisce i vostri dati sensibili, la vostra rubrica. I truffatori, a quel punto, possono anche mandare messaggi ai vostri contatti, a vostro nome, dove con vari espedienti cercano di farsi mandare denaro o di rubare anche a loro i dati sensibili”.