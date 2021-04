"Il tuo pacco sta arrivando", la nuova truffa via sms: cosa sapere

E’ l’ennesimo tentativo di truffa da parte di pirati informatici . In un periodo in cui sempre più spesso si fanno acquisti online, il rischio di cadere nella trappola dell’sms relativo alla consegna di un pacco è dietro l’angolo. Il messaggio contiene infatti un link che non è altro che la chiave d’accesso ai dati sensibili contenuti nel cellulare.

Non aprire il link del messaggio

approfondimento

Truffa Agenzia delle Entrate, attenzione alle false mail

Unico modo per proteggersi è seguire alla lettera la raccomandazione di non cliccare assolutamente sul collegamento ipertestuale contenuto nell’sms “Il tuo pacco sta arrivando”. Il link infatti riporta a una pagina che invita a effettuare un pagamento per sbloccare il pacco in arrivo: è così che i pirati informatici accedono alle informazioni personali degli utenti. Questa cyber truffa, che si sta diffondendo con molta velocità, mette a serio rischio dati e privacy.