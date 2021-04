Smart working, lavorare a 70 metri sul Mare d’Irlanda. VIDEO

A 70 metri sul Mare d’Irlanda

Ne è un esempio la storia dello scozzese Jason Griffin, 34 anni, consulente di Five9, azienda leader nella fornitura di software per contact center per il cloud. Originario di Glasgow, accompagnato dall’istruttrice di arrampicata Anna Taylor e dalle telecamere di Timbuktu Content, ha lavorato per un giorno da una scogliera sul litorale di Anglesey, Galles. Sospeso a 70 metri sul Mare d’Irlanda, un laptop collegato a un telefono: le chiamate, le video-conferenze e le chat per aiutare i clienti di Five9 sono gli stessi di sempre. È l’ufficio che cambia.

Dai call center ai cloud contact center

I contact center sono l’evoluzione naturale dei più tradizionali call center. Con la domanda crescente per diversi canali di comunicazione, l’offerta dei call center ai propri clienti si è adattata al cambiamento tecnologico. Molte aziende, come Five9, operano oggi con un insieme di diversi canali di comunicazione: non più solo telefonate, ma anche chat e email. I cloud contact center rappresentano l’ulteriore passo verso lo smantellamento della concezione del luogo fisico di lavoro, appoggiandosi per l’attività di tutti i giorni, appunto, sui cloud: l’erogazione di servizi offerti su richiesta da un fornitore a un cliente finale attraverso la rete internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto.