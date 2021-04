Doodle per Vera Gedroits, pioniera russa della chirurgia di guerra

La storia della Gedroits

Nata il 19 aprile del 1870, Vera Ignatievna Gedroits era originaria di una famiglia di discendenza reale lituana a Kiev, allora parte dell'Impero russo. Iniziò a studiare medicina a San Pietroburgo e nel 1894 sposò per convenienza Nikolai Belozerov riuscendo così a ottenere un passaporto per continuare a proseguire gli studi in Svizzera dove, nel 1898, si laureò col massimo dei voti. Rientrata in Russia per assistere la madre, la Gedroits venne assunta come chirurga nell’ospedale di un cementificio. Nota per essere stata la pioniera nell’applicazione della tecnica della laparotomia (apertura chirurgica della cavità addominale) ai soldati feriti sui fronti di battaglia, eseguì diversi interventi sui feriti di guerra. Dal 1909 fino allo scoppio del primo conflitto mondiale, fu il primo medico donna a servire anche alla corte reale. Nel 1929 tornò a Kiev dove divenne professoressa di chirurgia presso l'Università. Colpita da un tumore morì 3 anni più tardi, nel 1932.