Instagram, il numero dei like sotto ai post potrebbe tornare visibile

Il social network, Adam Mosseri, ha annunciato che sono in corso dei test per capire se e come ripristinare il contatore degli apprezzamenti: l’idea è quella di lasciare all’utente la libertà di scegliere o meno se vederli, sia i propri sia quelli degli altri

Era il 2019 quando Instagram ha deciso di rimuovere il conteggio dei like sotto alle foto, di nasconderlo agli utenti e renderlo visibile solo all’autore del post. A due anni di distanza, però, è arrivato su Twitter l’annuncio di Adam Mosseri - Head di Instagram - che spiega che sono in corso dei test per reintrodurre il contatore, lasciando agli utenti la libertà di scegliere se averlo oppure no.

Un’opzione simile potrebbe arrivare anche su Facebook

Mosseri spiega che ognuno potrà decidere se ripristinare l’opzione originale, e quindi vedere il numero dei like sotto tutti i contenuti, oppure se non vedere la quantità di like degli altri utenti o ancora se disattivare il contatore solo sotto ai propri post. Mosseri poi ricorda che la scelta di due anni ha diviso le opinioni, alcuni l’hanno trovata utile mentre altri avrebbero rivoluto il contatore, quindi questi test che valutano l’opzione di lasciar scegliere ai singoli potrebbe essere un modo per mettere tutti d’accordo. Infine, il numero uno di Instagram ha annunciato che è in corso di valutazione l’idea di applicare un’esperienza simile anche su Facebook.