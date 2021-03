Social network, Instagram al lavoro a una versione per under 13

Una versione di Instagram pensata completamente per i minori di 13 anni. Sarebbe questa, secondo le anticipazioni di Buzzfeed News , una delle misure che il social network di Menlo Park avrebbe ideato per tenere i più giovani al sicuro da eventuali contenuti inappropriati. Una sorta di social parallelo con gli stessi connotati di Instagram ma con contenuti adatti ai più piccoli.

Secondo Adam Mosseri, attuale numero uno di Instagram, i bambini chiedono sempre più spesso ai loro genitori il permesso di iscriversi su social network che usano i loro amici, in modo da sentirsi integrati e restare al passo coi loro coetanei. L'obiettivo dell'iniziativa sarebbe dunque ideare un nuovo modo di visitare Instagram pensato per i i più piccoli e nel quale i genitori abbiano un controllo più granulare sulle attività dei figli. Su come dovrebbe funzionale l'Instagram parallelo non sono però stati diffusi dettagli: il social potrebbe basarsi sullo stesso network ma bloccare i contenuti inadatti identificandoli con algoritmi di intelligenza artificiale e limitando le interazioni con chi è invece maggiorenne.