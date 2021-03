Covid, Tinder in Usa offre tamponi a 500 coppie per gli appuntamenti

L’azienda negli Stati Uniti lancia un’iniziativa per fornire, a partire dal 20 marzo, 1000 test per il coronavirus ad alcuni iscritti che si sono conosciuti grazie alla piattaforma. L’obiettivo è aiutare le persone a sentirsi più sicure a uscire insieme: secondo i gestori dell’app in questo periodo il 40% delle persone under 30 non si sono incontrate di persona