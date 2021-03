Playstation Now, disponibili i giochi di marzo 2021

Sul servizio in abbonamento di Sony, che raccoglie prodotti videoludici di diverse generazioni, sono disponibili Ace Combat 7: Skies Unknown, World War Z e Infamous: Second Son

Nuovo trittico di giochi già disponibili per PlayStation Now nel mese di marzo. Sul servizio in abbonamento di Sony, che raccoglie prodotti videoludici di diverse generazioni, arrivano Ace Combat 7: Skies Unknown, World War Z e Infamous: Second Son.

I tre giochi disponibili

Ace Combat 7: Skies Unknown è il gioco di volo che ha rilanciato e ampliato la base degli appassionati di questa storica serie. Un capitolo sviluppato con abilità dall’ACE Team.

Di guerra agli zombie e dintorni si occupa invece World War Z, classico sparatutto cooperativo in terza persona – per la verità nulla di particolarmente memorabile - ispirato al romanzo di Max Brooks, che ripercorre in alcuni passaggi il film omonimo con Brad Pitt.

Con Infamous: Second Son, Sony ripropone l'ultimo capitolo della serie di Sucker Punch, pubblicato nel 2014. Un titolo emblematico, incentrato sui “superumani”, che si lascia apprezzare con piacere e che ha in passato inaugurato la “generazione Ps4”.