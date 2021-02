Giochi gratis PS4, Sony regala esclusiva con Play At Home

Il presidente e CEO di casa PlayStation Jim Ryan ha deciso di portare avanti l’iniziativa Play At Home che lo scorso aprile regalò “Uncharted: The Nathan Drake Collection” e “Journey” agli utenti della console Sony. L’annuncio è stato dato dallo stesso Ryan in un comunicato diffuso sul blog ufficiale PlayStation. Si parte il 2 marzo con “Ratchet & Clank” Condividi:

Giochi gratis, almeno temporaneamente, per la PS4: il presidente e CEO di casa PlayStation Jim Ryan ha deciso di portare avanti l’iniziativa Play At Home che lo scorso aprile regalò “Uncharted: The Nathan Drake Collection” e “Journey” agli utenti della console Sony. L’annuncio è stato dato dallo stesso Ryan in un comunicato diffuso sul blog ufficiale PlayStation.

Il comunicato di Ryan approfondimento PS5, i migliori giochi gratis da scaricare. FOTO “In questi giorni, abbiamo tutti bisogno di qualcosa con cui distrarci e di un’altra buona ragione per mantenere il distanziamento sociale, quindi siamo lieti di offrirvi una selezione gratuita di fantastici giochi e offerte sull’intrattenimento - si legge nel comunicato -. L’aprile scorso abbiamo lanciato l’iniziativa Play at Home, con cui abbiamo offerto gratuitamente due fantastici giochi PlayStation: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Mi piace pensare che abbiano aiutato a rendere più piacevole questo periodo difficile. Quest’anno volevamo andare oltre. Così abbiamo preparato una serie di giochi gratuiti e di offerte per l’intrattenimento della nostra community PlayStation per rendere i prossimi mesi un po’ più piacevoli e divertenti”.

Si parte con “Ratchet & Clank” leggi anche Sony, disponibili aggiornamenti di sistema per PS4 e PS5 Dal prossimo 2 marzo e fino al primo aprile sarà possibile scaricare “Ratchet & Clank” per PS4 gratuitamente su PlayStation Store. Una volta riscattato, il gioco rimarrà dell’utente per sempre. Dal 25 marzo accesso esteso per i nuovi abbonati a “Funimation” o “Wakanim” a seconda del Paese in cui sono disponibili (per il momento l’Italia è esclusa). Nelle prossime settimane saranno annunciati anche gli altri giochi che saranno disponibili gratuitamente sul PlayStation Store nei mesi di aprile, maggio e giugno.