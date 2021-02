Google dedica un doodle alla compositrice messicana María Grever

Nel 1912 il primo successo

Classe 1894, originaria secondo alcuni di Città del Messico, secondo altri di Leon, nello stato di Guanajuato, María Joaquina de la Portilla Torres trascorse la sua infanzia in Spagna, a Siviglia, dove iniziò a studiare violino, canto e pianoforte. Nel 1912 compose la sua prima canzone, A Una Ola, che divenne presto un grande successo. Nel 1916 si trasferì a New York dove iniziò a comporre musiche per il cinema, lavorando con la Paramount Pictures e con la 20th Century Fox. Proprio a New York conobbe León A. Grever, dirigente di una compagnia petrolifera, che sposò e da cui prese il cognome.