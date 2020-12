Vivo V20 2021 è ufficiale: prezzo e caratteristiche

È disponibile in India, in un'unica variante equipaggiata con 8GB di Ram e 128GB di memoria interna, al prezzo di circa 278 euro al cambio

A soli tre mesi dal lancio di Vivo V20, l'azienda cinese ha alzato il sipario su un nuovo smartphone che condivide con il "fratello maggiore" buona parte delle specifiche tecniche. Si tratta del nuovo V20 2021 , disponibile in India , in un'unica variante equipaggiata con 8GB di Ram e 128GB di memoria interna, al prezzo di circa 278 euro al cambio.

Vivo V20 2021: tutte le caratteristiche



Vivo V20 2021 monta il processore 730G, svelato nel mese di aprile dello scorso anno: un chip medio gamma sviluppato appositamente per garantire prestazioni superiori in ambito gaming. Lato hardware, infatti, il nuovo smartphone supera il modello precedente (Vivo V20), equipaggiato con uno Snapdragon 720G. Restano pressoché invariate le altre specifiche. Con un display da 6.44 pollici Full HD+ AMOLED, il nuovo arrivato in casa Vivo ha come sistema operativo Android 11 basato su Funtouch OS 11 e monta una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica a 33W.

Tra i suoi punti di forza c'è sicuramente il comparto fotografico. Monta una tripla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, affiancato da una lente grandangolare da 8 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel. La camera per i selfie, integrata nel notch, è invece da 44 megapixel.



