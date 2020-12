L'amministratore delegato uscente di Toyota Motor Italia lascia la carica dopo tre anni. Dal 1° gennaio sarà AD di Toyota Financial Services Italia e presidente e AD di Toyota Fleet Mobility Italia. Il ruolo di amministratore delegato del Gruppo in Italia sarà ricoperto da Luigi Ksawery Luca'

Cambio al vertice di Toyota Motor Italia. Dal 1° gennaio 2021 Mauro Caruccio lascia la poltrona di amministratore delegato dopo tre anni di mandato, andando a ricoprire altri due ruoli di vertice: amministratore delegato di Toyota Financial Services Italia e presidente e amministratore delegato di Toyota Fleet Mobility Italia. Due settori guidati finora da Francois Martines , che conclude così la sua lunga carriera professionale in Toyota, ritirandosi in pensione.

Nuovo percorso di crescita per Toyota

Il passaggio di testimone nel ruolo di AD Toyota Motor Italia tra Mauro Caruccio e Luigi Ksawery Luca' arriva in un momento di cambiamenti su più vasta scala per la casa automobilistica. Un percorso che, come spiega lo stesso gruppo giapponese, si pone obiettivi di crescita e strategie di trasformazione dell’organizzazione di Toyota come “Mobility Company” in Italia e in Europa. Le nuove nomine al vertice del Gruppo sono dunque per la casa automobilistica "un segno tangibile dell’apprezzamento della Corporation per gli eccellenti risultati raggiunti dal management italiano".

Chi è Mauro Caruccio

Mauro Caruccio, nato a Roma, 53 anni, è entrato in Toyota nel 1998 ed ha ricoperto incarichi di sempre maggior rilievo nell’ambito della direzione commerciale e sviluppo rete, arricchite da un’esperienza internazionale in Toyota Europa, dove ha ricoperto i ruoli di Director nelle Operations Sales e After Sales.

Chi è Luigi Ksawery Luca'



Nato a Varsavia, 47 anni, Luca' è entrato in Toyota nel 2005 e, prima della posizione attuale, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito delle direzioni Sales & Marketing sia di Toyota Motor Europe, sia di Toyota Motor Italia dove, dal 2014 al 2017 ha anche avuto l’incarico di Director Sales Operations e Lexus.