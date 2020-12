Alibaba nel mirino dell'Antitrust cinese per presunto monopolio

Alibaba , il colosso dell'e-commerce co-fondato da Jack Ma, è finito sotto il mirino dell'Antitrust cinese. Secondo quanto riferito dall' Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, le autorità antitrust cinesi hanno avviato un'indagine su Alibaba Group per "sospette pratiche monopolistiche". Le autorità finanziarie di regolamentazione, come riportano i media ufficiali di Pechino, terranno anche dei colloqui di "supervisione e guida" con Ant Group, la fintech company di Alibaba, a poche settimane dallo stop alla Ipo dei record deciso all'ultimo minuto da Pechino.

Alibaba: "Collaboreremo con autorità di regolamentazione"



In una nota, Alibaba Group ha confermato l'avvio dell'indagine da parte dell'Antitrust cinese, assicurando che "le operazioni commerciali procedono regolarmente". Il colosso di e-commerce ha poi dichiarato che "collaborerà attivamente con le autorità di regolamentazione". Anche Ant Group, affiliato di Alibaba, i cui vertici saranno convocati dalle autorità di regolamentazione, ha precisato in un comunicato che collaborerà con le autorità cinesi. “Oggi, Ant Group ha ricevuto un avviso di riunione dalle autorità di regolamentazione. Studieremo e rispetteremo rigorosamente tutte le richieste dei dipartimenti competenti e ci impegneremo al massimo per adempiere a tutto il lavoro correlato", ha dichiarato l'azienda, che gestisce il popolare e-wallet Alipay.

Alibaba crolla a Hong Kong: chiude a -8,13%



Alibaba crolla a Hong Kong dopo l'avvio dell'indagine per "sospette pratiche monopolistiche" da parte dell'antitrust cinese: il titolo del colosso dell'e-commerce co-fondato da Jack Ma chiude una seduta vissuta sull'ottovolante, terminando gli scambi con una perdita secca dell'8,13%, a 228,2 dollari di Hk, non lontano dai minimi intraday.

TikTok, il Garante avvia un procedimento: "A rischio la privacy dei minori"



Negli scorso giorni, TikTok è finito sotto la lente del Garante per la protezione dei dati personali. Scarsa attenzione alla tutela dei minori, divieto di iscrizione ai più piccoli facilmente aggirabile, poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, e impostazioni predefinite non rispettose della privacy. Sono queste le principali violazioni che l'autorità italiana ha contestato al social network popolare soprattutto tra i giovani. Nonostante sulle problematiche poste da TikTok sia in corso un'attività nell'ambito del Comitato che riunisce le Autorità europee, il Garante ha avvertito l'urgenza di aprire comunque un procedimento formale nei confronti del social network a tutela dei minori italiani. TikTok avrà 30 giorni "per inviare memorie difensive e chiedere eventualmente di essere sentita".