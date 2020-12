KFC “lancia” la sua console che scalda anche il pollo fritto. VIDEO

Cavalcando l’onda dell’entusiasmo generato dalla presentazione di PlayStation 5 , a giugno la nota catena di fast food Kentucky Fried Chicken (KFC) aveva svelato tramite un trailer una sua console next gen, capace persino di scaldare il pollo fritto. Negli ultimi mesi, quella che era iniziata come una semplice trovata di marketing si è evoluta e ora la KFConsole esiste davvero. Cooler Master, infatti, ha trasformato l’idea della catena di fast food in un hardware vero e proprio, in grado di supportare il Ray Tracing e i 240 fps su tutti i giochi, garantendo anche un output a 240hz. La console, compatibile persino con la realtà virtuale, può contare su un processore Intel Core i9-9980HK, una scheda video Asus RTX di fascia alta, 32 GB di RAM e due SSD Seagate BarraCuda da 1 Terabyte.

La chicken chamber

approfondimento

Il vero fiore all’occhiello della KFConsole è lo scalda pollo integrato (la cosiddetta “chicken chamber”), perfetto per concedersi una pausa sfiziosa tra un’intensa sessione di gaming e l’altra con delle alette fritte. Per quanto particolare e interessante, l’hardware messo a punto da Cooler Master non è al momento in vendita, anche se le risposte positive degli utenti, che sui social hanno accolto con calore il progetto, potrebbero spingere KFC a cambiare idea in futuro. Magari non vedremo mai la catena di fast food combattere ad armi pari con Sony e Microsoft, ma forse qualche cliente fortunato potrebbe vincere la console tramite iniziative come contest o altro. Dopotutto qualcosa del genere è già stato fatto col gamepad di Xbox Series X a tema KFC, che in Inghilterra è stato messo in palio durante un concorso a premi. Sotto alcuni punti di vista, la KFConsole può ricordare altri progetti assurdi visti in passato, come il frigorifero a forma di Xbox Series X realizzato dalla stessa Microsoft per dare vita a uno dei meme più famosi legati alla sua nuova console.