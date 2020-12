Alexa, videochiamate di gruppo fino a sette amici o familiari

Le videochiamate di famiglia sono una nuova funzione dell’assistente vocale di Amazon, Alexa, su dispositivi Echo. D'ora in poi infatti, fino a sette amici o familiari potranno partecipare ad una videochiamata o a una chiamata di gruppo, solo con l'uso della voce. Dicendo, appunto, semplicemente "Alexa, chiama la mia famiglia", oppure "Alexa, chiama" specificando il nome del gruppo. Sarà possibile collegarsi con i dispositivi Echo, Echo Dot o Echo Show. Basterà che un solo utente crei e dia un nome al gruppo nella propria app Alexa per far sì che qualsiasi membro di quel gruppo possa avviare una chiamata. Il tempismo non è certo casuale visto che quest’annuncio è arrivato a ridosso delle feste, che quest’anno vedranno una serie di limitazioni agli spostamenti e agli incontri causa Covid. In tempo di pandemia e di feste in cui i familiari sono costretti a stare separati tra loro Amazon prova come hanno fatto altri colossi tech a venire in aiuto a chi vuol restare connesso in videochiamata. Con il limite però che si possano connettere in sette persone al massimo.