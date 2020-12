Pokémon GO, il primo Community Day del 2021 sarà dedicato a Machop

Sarà Machop il protagonista del primo Community Day del 2021 di Pokémon GO . A svelarlo è stata Niantic, la software house che ha realizzato il gioco, tramite un post pubblicato sul suo sito ufficiale. L’evento dedicato al Pokémon Megaforza di tipo Lotta si svolgerà sabato 16 gennaio 2021, dalle 11:00 alle 17:00. Giocando in questa fascia oraria gli utenti avranno maggiori possibilità di imbattersi in Machop allo stato selvatico (magari persino in versione cromatica). Inoltre, facendo evolvere un Machoke nel corso dell’evento si otterrà un Machamp che conoscerà la mossa Rivincita. Altri buoni motivi per prendere parte al community day sono la maggior durata dell’Aroma (fino a tre ore) e la possibilità di ottenere il triplo della Polvere di Stelle alla cattura dei Pokémon selvatici. Niantic invita anche a “restare sintonizzati” per scoprire quando saranno disponibili i biglietti per la storia di ricerca speciale “Punta in alto, Machop!”.

Anche se mancano solo pochi giorni alla fine di dicembre e del 2020, le sorprese per gli allenatori di Pokémon non sono ancora finite. Restano, infatti, ancora due appuntamenti con l’Ora del Pokémon in Primo Piano, l’evento dedicato ogni settimana a un mostriciattolo tascabile diverso. Oggi, martedì 22 dicembre, è il turno di Snorunt. Gli allenatori potranno incontrare con maggiore facilità il Pokémon dalle 18:00 alle 19:00. Nel corso dell’ora potranno anche ottenere il doppio delle caramelle trasferendo i Pokémon. L’ultima Ora del Pokémon in Primo Piano si svolgerà il 29 dicembre e avrà come protagonista Snover, sempre dalle 18:00 alle 19:00. Per tutta l’ora, gli allenatori guadagneranno il doppio dei punti esperienza facendo evolvere i mostriciattoli tascabili.



Ancora pochi giorni per catturare Kyurem

Infine, ricordiamo a tutti i giocatori di Pokémon GO che Kyurem, il Pokémon leggendario di tipo Drago/Ghiaccio, sarà presente nei raid a cinque stelle fino alle 22:00 di venerdì 1 gennaio. Chi non è ancora riuscito ad aggiungerlo alla propria collezione potrà sfruttare gli ultimi giorni di dicembre per rimediare.