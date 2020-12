League of Legends, in sviluppo un MMO: Riot Games conferma

MMO ambientato nello stesso universo di League of Legends



approfondimento

Cyberpunk 2077 rimosso dal PS Store, Sony rimborsa tutti gli utenti

In un ulteriore Tweet in risposta a un videogiocatore, Greg ha confermato che si tratta di un MMO (Massively Multiplayer Online), ambientato nello stesso universo di League of Legends.

Il nuovo titolo svelato dal vicepresidente di Riot è solo l’ultimo di una lunga serie di progetti recentemente annunciati dall'azienda. Tra le ultime novità, è stato rilasciato il gioco di carte digitale Legends of Runeterra, ma anche l'autobattle Teamfight Tactics e lo sparattutto in prima persona Valorant. La software house è anche al lavoro su un nuovo titolo di combattimento e un action-RPG, entrambi basati sui personaggi di League of Legends.



Tra le ultime novità del settore, Sony ha recentemente annunciato di aver rimosso Cyberpunk 2077 dal PS Store. L'azienda, sul sito ufficiale di PlayStation, ha anche promesso di offrire un rimborso completo a tutti gli utenti che hanno acquistato il titolo, disponibile dal 10 dicembre anche su Xbox One, Microsoft Windows e Google Stadia. "SIE ci tiene a soddisfare al meglio i propri clienti, perciò cominceremo a offrire un rimborso completo per tutti i giocatori che hanno acquistato Cyberpunk 2077 tramite il PlayStation Store", ha precisato Sony annunciando la propria decisione, presa a fronte delle numerose critiche ricevute per i grossi problemi e difetti riscontrati dagli utenti nella versione per PS4 di Cyberpunk 2077. “Una volta che avremo la conferma che hai acquistato Cyberpunk 2077 tramite PlayStation Store, cominceremo il processo di rimborso. Ti preghiamo di prender nota che la completezza del rimborso potrebbe variare a seconda del tuo metodo di pagamento e istituto finanziario”.