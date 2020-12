Natale 2020, i 7 migliori gadget tecnologici da regalare

Dalla cucina al fitness: per arricchire di tecnologia queste feste, ecco alcune delle proposte più interessanti presenti sui principali store online di elettronica di consumo

Il Natale 2020 è alle porte: è tempo di pensare ai regali. Sui principali store online di elettronica di consumo è partita la corsa agli sconti. Dalla pulizia della casa al benessere personale, la tecnologia può migliorare e arricchire la vita delle persone. Ecco i gadget tecnologici da regalare a Natale. Oral-B Io7N Series White Alabaster Euronics propone in offerta lo spazzolino elettrico Oral-B Io7N Series White Alabaster a 169 euro invece di 249 euro (sconto del 32,13 per cento). Un modello innovativo di uno strumento noto sul mercato, che si aziona magneticamente e produce microvibrazioni che incentivano l'efficacia dell'igiene orale. Questo spazzolino di Oral-B ha cinque modalità di pulizia smart tra cui poter scegliere, a seconda delle esigenze specifiche: pulizia quotidiana, denti sensibili, sbiancante, pulizia profonda, protezione gengive. Si tratta davvero di un modello smart per due caratteristiche specifiche: il sensore di pressione intelligente e la tecnologia di riconoscimento della modalità di spazzolamento tramite intelligenza artificiale. Il bastoncino è dotato di timer e display, e il prodotto arriva insieme alla stazione di ricarica magnetica rapida che impiega circa 3 ore per un ciclo intero di caricamento.

Apple Pencil Tra i gadget tecnologici in offerta, da non perdere l'Apple Pencil da Mediaworld: è in vendita a 129 euro da 135 euro. L'Apple Pencil di seconda generazione è compatibile con iPad Pro 11" e iPad Pro 12,9" (di terza generazione). Permette di lavorare di precisione sullo schermo del tablet, usandolo come pennello o gomma. Con questo gadget si può disegnare, colorare, prendere appunti, annotare le email e tanto altro, proprio come si fa con una normale matita. Il design essenziale permette alla Apple Pencil di adattarsi spontaneamente alla mano di chi la usa. È dotata di bluetooth e ha un bordo appiattito che permette l'aggancio magnetico per la ricarica wireless. Questo sistema permette anche l'abbinamento automatico della Apple Pencil al dispositivo, grazie al magnete incorporato.

iRobot Roomba 675 Mediaworld propone in offerta iRobot Roomba 675 a 229 euro invece di 299 euro. In un mondo di scope elettriche senza fili, iRobot Roomba 675 resiste alla concorrenza, pronto a stupire con la sua autonomia di 60 minuti e i suoi sensori per evitare gli ostacoli durante il suo lavoro completamente automatico. È dotato di un raccoglitore di polvere da 0,6 l e le sue pareti hanno un rivestimento antiurto soft touch. Il suo dispositivo di navigazione iAdapt si adatta all'ambiente e il Dirt Detect lo porta ad agire laddove percepisce lo sporco. Grazie al timer programmabile, è possibile azionare iRobot Roomba 675 nel momento migliore della giornata. Una volta partito, il gadget aziona un sistema di pulizia a tre fasi. Le doppie spazzole multi-superficie, la spazzola laterale per la pulizia a filo parete appositamente progettata e l'aspirazione attaccano ogni tipo di sporco, dal piccolo granello di polvere al grosso rifiuto, sia su tappeti che su pavimenti duri. Inoltre, iRobot Roomba 675 impara le tue abitudini di pulizia e suggerisce programmi in base alle tue esigenze. Ad esempio, quando le allergie si acuiscono o c'è la muta del pelo degli animali domestici, il dispositivo può suggerirti pulizie extra. È anche compatibile con Google Assistant e Alexa.

Dosasapone elettrico Kasanova propone in offerta il dosasapone elettrico in plastica con dispenser touchless a 12,90 euro invece di 19,90. Uno dei problemi cruciali nella prevenzione della diffusione del Covid-19 è l'igienizzazione delle mani. Il dosasapone elettrico in plastica e Abs da 330 ml è una soluzione ottimale per evitare sprechi di sapone e avere direttamente sulle mani, senza toccare pompette o tasti, la quantità di sapone o liquido igienizzante desiderata. Il design permette a questo gadget tecnologico di adattarsi a qualsiasi ambiente, con eleganza e discrezione. Ha un tasto di accensione e spegnimento, che permette di attivare e disattivare i sensori e la spia di funzionamento. Viene alimentato con quattro pile AAA.

Xiaomi Mi Smart Band 4 Unieuro propone il braccialetto per rilevamento di attività nero Xiaomi Mi Smart Band 4 a 19,99 euro invece di 34,90 euro. Il braccialetto Xiaomi Mi Smart Band 4 ha dimensioni molto ridotte. Lo schermo occupa solo 2,41 cm di lunghezza. Il sistema operativo che anima il dispositivo è compatibile con Android 4.4 (o superiore), ma anche con iOS 9.0 (o superiore). È dotato di cardiofrequenzimentro e conserva lo storico degli allenamenti, documentati attraverso l'app Mi Fit. Se si pratica il nuoto, lo Xiaomi Mi Smart Band 4 resiste all'acqua fino a una profondità di 50 metri. Tiene traccia di sonno profondo e leggero, nonché della frequenza cardiaca mentre si dorme per aiutare chi lo indossa a regolare gli schemi di sonno. Inoltre, con una leggera vibrazione lo Xiaomi Mi Smart Band 4 funge anche da sveglia. Attraverso il display AMOLED a colori è possibile ricevere notifiche di chiamata, messaggi e app. La singola carica di batteria offre un'autonomia di 20 giorni.

Philips Daily Collection Airfryer Nei Natalissimi Unieuro c'è anche la Philips Daily Collection Airfryer: si può acquistare a 99,99 euro invece di 159,99 euro. La friggitrice ad aria Philips Daily Collection Airfryer permette questo tipo di cottura, ma riduce il contenuto di grassi grazie alla tecnologia Rapid Air, che rende veloce il riscaldamento dell'aria all'interno della camera di cottura. In meno di tre minuti si raggiunge la temperatura ideale per inserire gli alimenti nel cestello. Utilizzando l'aria, si ottengono pietanze croccanti fuori e tenere all'interno con solo una piccola quantità di olio. Il modello HD9216/90 ha un design essenziale, reso possibile dall'impiego di plastica di buona qualità. La capacità del serbatoio interno, in cui riporre le pietanze, è di 800 grammi. Il timer e il termostato permettono di regolare tempi di cottura e temperatura a piacimento. In più, è disponibile la funzione di spegnimento automatico, che si attiva al termine del tempo impostato con il timer.

Smartclean Eyeglasses Ultrasonic Cleaner Vision.5 eGlobalCentral propone in offerta lo Smartclean Eyeglasses Ultrasonic Cleaner Vision.5, in vendita a 76,99 euro da 105 euro. Smartclean Eyeglasses Ultrasonic Cleaner Vision.5 aiuta a pulire il grasso e lo sporco che si accumulano sugli occhiali. Si tratta di un pulitore a ultrasuoni, comodissimo in viaggio e a casa. Basta versare l'acqua nel contenitore e attendere 30-60 secondi affinché le lenti siano pulite. Il dispositivo è wireless, ricaricabile con un apposito alimentatore.

