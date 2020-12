Apple cambia l’App Store: da oggi è più "trasparente"

Come annunciato negli scorsi mesi da oggi cambiano le pagine dello store di Apple: ogni volta che scaricheremo una nuova app icone e informazioni di immediata comprensione ci spiegheranno in maniera semplice quali dati l’app raccoglie, come li utilizza e perché

Apple fa un passo avanti sul tema della privacy e della sicurezza dei dati personali, sempre più cruciale e di grande interesse per gli utenti. E a partire da oggi - come annunciato all’ultima WorldWide Developer Conference, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori - aggiorna l’App Store per tutti i suoi prodotti: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV. Dunque prima di scaricare un’app adesso attraverso un pannello semplice da comprendere e icone chiare da interpretare sarà possibile scoprire “al volo” come l’app che stiamo per scaricare utilizzerà i nostri dati personali, dalle informazioni sulla nostra salute raccolte dall’Apple Watch a quelle sui nostri contatti, da quelle sulla nostra posizione a quelle sui siti che abbiamo visitato nelle ultime ore.

Cosa cambia nel dettaglio

A partire da oggi, dunque, quando proveremo a scaricare una nuova app potremo vedere quali sono i dati connessi o non connessi direttamente a noi che l’applicazione utilizzerà: tra questi salute e fitness, posizione, siti visitati, contatti, informazioni finanziarie e di pagamento. Sarà possibile, inoltre, capire anche quali dati vengono raccolti per eventuali attività di tracciamento, come ad esempio informazioni di contatto o sulla posizione che possono essere raccolti da un'app e incrociati insieme a materiali raccolti da altre app o altri siti per pubblicità personalizzate. Infine, icone di semplice comprensione aiuteranno l’utente - già spesso sopraffatto da tante informazioni sulla privacy - a comprendere quali i dati vengono raccolti. La nuova schermata da oggi spiega anche per quale motivo i dati raccolti vengono utilizzati, se sono necessari per far funzionare l'app oppure se invece servono solo per la profilazione o la pubblicità.

Il ruolo degli sviluppatori

Per implementare la nuova sezione sulla privacy Apple sta chiedendo già da alcuni giorni a tutti gli sviluppatori, durante il processo di aggiornamento o di inserimento di una nuova app, di specificare ancora meglio quali dati raccoglieranno e perché. Un programma dunque ambizioso e una responsabilità importante per Apple, che ha adottato il motto "crediamo che i tuoi dati appartengano a te". Agli sviluppatori che non aggiornano o non forniscono queste informazioni (ricordiamo che a loro non viene chiesto di cambiare il proprio modello di business, solo di fornire informazioni complete) non sarà possibile pubblicare applicazioni sullo store.