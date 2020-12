Uscita Cyberpunk 2077, su Steam 1 milone di giocatori in contemporanea

CD Projekt RED ha annunciato l’uscita di Cyberpunk 2077 . Non ce ne sarebbe stato bisogno visto che è uno dei giochi più attesi e discussi degli ultimi tempi e tutti lo aspettavano. È disponibile da oggi, giovedì 10 dicembre 2020. Sarà possibile acquistarlo sia nei negozi che negli store online delle principali piattaforme di gioco. Si trova su Google Stadia e nella versione per Ps4, Xbox One e Pc. E anche sulle nuovissime Xbox Serie X e Playstation 5 , per adesso in retrocompatibilità. Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. "Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità. Potrai personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare un'immensa città dove ogni scelta che farai plasmerà la storia e il mondo intorno a te" scrive la casa madre del gioco.

Il record di Cyberpunk 2077

approfondimento

Game Awards, il 10 dicembre la premiazione su Twitch: ecco a che ora

E infatti ha già ottenuto uno straordinario risultato in quanto a numeri. Mentre si scaldano le polemiche per alcuni problemi che i giocatori hanno riscontrato sulle console di vecchia generazione, Cyberpunk 2077 sta invece volando negli acquisti su Pc. Secondo Everyeye su Steam, una delle principali piattaforme per il gaming su computer, a poche ore dall’uscita si sono radunati in contemporanea oltre un milione di utenti (1.003.264 per la precisione). Un dato che consente a Cyberpunk 2077 di battere il precedente “record”, appartenente a Fallout 4, di meno di 500 mila giocatori in contemporanea sul portale. Il personaggio chiave con cui esplorerete la futuristica Night City è V, un cyberpunk descritto dalla casa madre come “un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici” per dominare un universo parallelo molto complesso. I polacchi di CD Projekt RED che lo hanno messo a punto sono gli stessi di un altro celebre videogame, la saga di The Witcher.