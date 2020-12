Game Awards, il 10 dicembre la premiazione su Twitch: ecco a che ora

The Game Awards 2020: a che ora inizia?

Con il mondo impossibilitato a riunirsi in sicurezza in un luogo fisico, i Game Awards 2020 adatteranno un approccio multi-città. Lo spettacolo andrà in onda dal vivo in 4K UHD da luoghi di studio senza la presenza del pubblico da Los Angeles, Tokyo e Londra. Le tre città ospitanti saranno collegate digitalmente per una celebrazione innovativa con presentazioni di premi live, performance musicali e spettacolari annunci di giochi in anteprima mondiale. L’orario di inizio è previsto alle 00.30 con una breve anteprima.

The Game Awards 2020: le nomination

Il 19 novembre sono state svelate tutte le nomination per i numerosissimi premi in palio. Tre le categorie principali, per quella di videogioco dell’anno sono in lizza Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Per la categoria “Best game direction” Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Ghost of Tsushima (Sucker Punch/Sie), Hades (Supergiant Games), Half-Life (Valve) e The Last of Us Part II (Naughty Dog/Sie). Infine al riconoscimento di gioco per mobile del 2020 concorrono Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra, Pokémon Café Mix. In generale The Last of Us Parte 2 è il titolo che ha ricevuto più nomination, dieci. Sarà lui a raccogliere il testimone di Sekiro: Shadows Die Twice?