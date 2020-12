WhatsApp, con la funzione carrello si fa acquisti con un messaggio

WhatsApp , il più noto servizio di messaggistica istantanea, con un nuovo aggiornamento diventerà ancora più simile a un punto vendita, dove i proprietari di piccole attività possono gestire gli ordini e fornire informazioni sui prodotti o servizi in vendita. Questo è possibile con la funzione carrello. Grazie ai cataloghi , infatti, i clienti possono controllare la disponibilità dei prodotti e le aziende possono organizzare le chat in base ai singoli articoli. "Sono sempre di più le persone che acquistano tramite chat ed è per questo che desideriamo migliorare ulteriormente l'esperienza di vendita e di acquisto" scrivono dalla app.

La funzione carrello su Whatsapp

approfondimento

App più scaricate: a novembre WhatsApp ha superato TikTok

In questi giorni Whatsapp ha presentato l'arrivo della modalità, molto innovativa, con un comunicato sul proprio blog. La funzione carrello è uno strumento particolarmente utile quando si comunica con attività che vendono più di un articolo alla volta, come nel caso di ristoranti o negozi di abbigliamento. Con la funzione carrello, gli utenti possono sfogliare il catalogo, selezionare più prodotti e inviare l'ordine all'attività in un singolo messaggio. In questo modo, per gli esercizi sarà più facile tenere traccia degli ordini ricevuti e gestire le richieste dei clienti, agevolando così le vendite.

Come si utilizza

Per esempio, Agradaya, un'azienda sostenibile di erbe e spezie con sede nella città indonesiana di Yogyakarta, ha ottenuto l'accesso in anteprima a questa funzione e ha constatato che i carrelli sono un ottimo modo per capire che cosa ordinano i clienti senza bisogno di scambiarsi molti messaggi. Usare la funzione carrello è semplicissimo. Basta selezionare gli articoli nel catalogo e toccare "Aggiungi al carrello". Quando tutti gli articoli sono stati inseriti nel carrello, è possibile inviare il contenuto del carrello all'attività con un semplice messaggio. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei carrelli, si può consultare questa pagina. La funzione carrello è disponibile in tutto il mondo a partire dall’8 dicembre, giusto in tempo per le feste natalizie.