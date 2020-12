Call of Duty Black Ops Cold War: rinviato il lancio della Stagione 1

L'annuncio arriva dalla stessa Activision, che in un post pubblicato sul blog ufficiale del titolo precisa che la Season One sarà "il più ricco aggiornamento gratuito della storia di Black Ops"

Gli utenti saranno ricompensati per la loro pazienza con alcuni "bonus". Come annunciato dalla stessa software house, infatti, dal 12 dicembre fino all'inizio della Stagione 1 di Black Ops Cold War, all'interno del titolo sarà possibile ottenere doppi XP e doppi XP arma.

La data di lancio della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e di Call of Duty Warzone è stata spostata dal 10 al 16 dicembre 2020. L'annuncio arriva dalla stessa Activision , che in un post pubblicato sul blog ufficiale del titolo precisa che la Season One sarà "il più ricco aggiornamento gratuito della storia di Black Ops".

Le ragioni del rinvio

La Stagione 1 porterà su Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone "una quantità di contenuti gratuiti senza precedenti", precisa l'azienda statunitense. "I team si stanno attualmente preparando per il grande lancio. Stiamo impiegando qualche giorno in più per portare a termine tutte le operazioni necessarie per poter rilasciare questa enorme quantità di nuovi contenuti gratuiti per la community".

Tutte le novità della Stagione 1

La Season One porterà su Call of Duty Black Ops Cold War tanti nuovi contenuti per il multigiocatore. Sul titolo debutteranno anche nuove mappe e punti strategici. Tra le novità, oltre a un sistema di prestigio stagionale condiviso tra tutti i vari giochi di Call of Duty, gli utenti potranno anche tornare a giocare con la modalità Gunfight di Modern Warfare e con la "nuova" modalità zombie. Quanto a Call of Duty Warzone, con il rilascio della Stagione 1 debutteranno sul Battle Royale 30 armi (da Black Ops Cold War), una nuova mappa e una nuova modalità. Ci sarà, inoltre, qualche nuova "esperienza in stile Gulag".