Cyber attacco a Leonardo, presi dirigente ed ex dipendente

Si sono serviti di un trojan per impossessarsi di un’importante mole di informazioni “di rilevante valore aziendale” tra il 2015 e il 2017. Il gip ha disposto il carcere per l'ex addetto alla gestione della sicurezza; custodia domiciliare per l’attuale responsabile della sicurezza informatica

Attraverso un trojan di nuova ingegnerizzazione, inoculato nei computer attraverso delle pendrive Usb, per quasi due anni, tra maggio 2015 e gennaio 2017, hanno trafugato 10 gigabyte di dati e informazioni classificati di rilevante valore aziendale. A compiere questo cyber attacco a Leonardo spa sono stati un ex dipendente e un dirigente dell’azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Ritenuti coinvolti in un grave attacco alle strutture informatiche ai danni della Divisione Aerostrutture e della Divisione Velivoli iniziato nel 2015, ai due è stata notificata la misura cautelare.

Intercettazione e depistaggio approfondimento Covid, Microsoft denuncia attacchi hacker contro chi lavora al vaccino I destinatari delle misure cautelari sono l'ex addetto alla gestione della sicurezza informatica della Leonardo spa, Arturo D'Elia, per il quale il gip da disposto il carcere e Antonio Rossi, responsabile del C.E.R.T. (Cyber Emergency Readiness Team), un organismo deputato alla gestione degli attacchi informatici subiti dall'azienda al quale è stata notificata la misura cautelare della custodia domiciliare. All' ex dipendente si contesta l'accesso abusivo a sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito di dati personali, al secondo il reato di depistaggio.