Volantino Mediaworld Natale 2020, le migliori offerte

In occasione delle festività natalizie, Mediaworld lancia il suo volantino "Sconto subito XMas", con offerte valide fino al 10 dicembre per quanto riguarda l'elettronica di consumo, acquistabile sia in negozio che online. Si parte da uno sconto minino di 50 euro per una spesa di almeno 500 euro, fino ad un massimo di 300 euro per spese di almeno 2000 mila euro. Dagli smartphone alle smart tv fino agli elettrodomestici, ecco alcune delle proposte più interessanti disponibili sullo store online.



Gli smartphone in offerta Ecco alcune delle proposte più interessanti presenti sullo store online di Mediaworld.

SAMSUNG Galaxy S20 Lo smartphone della Samsung è offerto al prezzo di 629 anziché 669 euro. Dotato di processore 8 core da 2,73 GHz, display da 6,5 pollici e sistema operativo Android 10, questo modello ha una memoria interna da 128 GB e una RAM da 6GB. Tra le novità del Samsung Galaxy S20 c'è il display Super AMOLED da 120 Hz che garantisce transazioni fluide e risposta più rapida al tocco. Sono tre le fotocamere posteriori installate. La fotocamera principale dispone di teleobiettivo e zoom ottico 3x. Il Galaxy S20 si appoggia su un sistema di batteria intelligente da 4.500 mAh, mentre grazie alla Ricarica Ultra-rapida da 25 W, sono sufficienti 30 minuti per avere oltre il 50% di carica.



APPLE iPhone 12 Lo smartphone della Apple è proposta al prezzo scontato di 979 euro invece di 989. Dotato di sistema operativo iOS 14 e capacità di memoria interna da 128GB, l'iPhone 12 dispone di display OLED edge-to-edge e protezione del Ceramic Shield, che garantisce una resistenza alle cadute quattro volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Ogni fotocamera è implementata con la modalità notte. Lo Smart HDR 3 bilancia gli elementi nell’inquadratura utilizzando l’apprendimento automatico per riconoscere le scene e regolare nitidezza, colore e bilanciamento del bianco dove serve. Con l'iPhone 12 è, inoltre, possibile registrare video HDR a 4K con Dolby Vision, montarli in Foto o iMovie e poi usare AirPlay per guardarli sulla TV.

Smart tv e fotocamere Ecco le offerte presenti sullo store di Mediaworld per quanto riguarda televisioni e fotocamere digitali.

SAMSUNG QLED La smart tv della Samsung è proposta al prezzo di 2199 euro invece di 2699. Il Samsung QLED a 65 pollici può contare su una risoluzione di 3840x2160 pixel, casse integrate e Wi-fi. L'Ultra Viewing Angle garantisce immagini sempre uniformi anche guardando lo schermo da posizioni più defilate. Quantum Dot cattura la luce e la converte in una vasta gamma cromatica a diversi livelli di luminosità. Il sistema 4K AI Upscaling, infine, sfrutta il Processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso , ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, mentre il sistema di amplificazione intelligente della voce amplifica le voci nella scena per dialoghi più chiari.





SONY KD65XH9077 La smart tv della Sony è proposta al prezzo di 1349 euro invece di 1599. Risoluzione 3840x2160 pixel per 65 pollici 4K per il modello SONY KD65XH9077. I tweeter con posizionamento del suono ottimizzano la posizione dell’audio emanandolo dal punto corretto nella scena. Per quanto riguarda, invece, le immagini, il sistema X-tended Dynamic Range ottimizza il contrasto regolando la luminosità in modo da accentuare i picchi di luce e rendere più profondi i neri delle ombre. Anche il colore degli oggetti sullo schermo viene analizzato allo scopo di modificarne il contrasto e avere immagini più profonde e realistiche.

SONY Alpha ILCE-6000L Lo store online di Mediaworld propone la fotocamera digitale della Sony al prezzo di 467 euro invece di 599. Tra le novità di questo modello c'è il sistema a scatto continuo: quando il soggetto si muove velocemente, lo scatto continuo a 11 fps con messa a fuoco automatica continua garantisce una maggiore definizione dell'immagine dinamica. I comandi sono ottimizzati per un funzionamento simile a quello di una reflex digitale durante la visualizzazione delle scene attraverso il mirino. Il telecomando One touch permette di usare smartphone o tablet come un mirino della fotocamera, mentre la condivisione One Touch consente di trasferire le foto e i video dalla fotocamera installando l'app Imaging Edge Mobile. La fotocamera digitale della Sony è compatibile con i software di editing video è compatibile con Final Cut Pro X e iMovie.



Le proposte sugli elettrodomestici Tra le offerte proposte in occasione delle feste di Natale, MediaWorld presenta anche sconti sugli elettrodomestici. Ecco alcuni dei più interessanti. IROBOT ROOMBA 675 Lo store online propone il roboto aspirapolvere al prezzo di 229 euro invece di 299. Questo elettrodomestico ha una autonomia di circa un'ora, è dotato di un raccoglitore per la polvere da 0,6 litri ed ha una potenza di 33 watt. IRobot Roomba 675 dispone di un sistema di pulizia a tre fasi, con spazzole multi-superficie. Grazie alla compatibilità con i dispositivi abilitati di Google Assistant e Alexa, è possibile impostare il robot attraverso i comandi vocali. Il sensore Cliff Detect, invece, fa in modo che il robot non cada dalle scale, si agganci e si ricarichi automaticamente dopo la pulizia. I sensori Dirt Detect™, infine, comunicano al robot quali sono le aree più sporche della casa, come ad esempio i punti di passaggio più frequenti.



PANASONIC NN K10JWMEPG Il forno a microonde della Panasonic è offerto al prezzo scontato di 69,99 euro invece di 109,99. Questo modello ha una potenza di 800 watt con grill al quarzo da 1000 watt. Dispone di cinque impostazioni di potenza e ha la capacità di un forno da 20 litri. Le modalità di cottura dei cibi possono essere regolate attraverso le due manopole con cui si possono gestire tempi e potenza. All'interno della confezione anche il piatto girevole da 25,5 centrimetri di diametro.



SAMSUNG RL4353FBASL Disponibile sullo store anche il frigorifero Samsung al prezzo di 799 anziché 1199 euro. Frigorifero di classe energetica A++, ha una capacità di 303 litri. Rispetto ai modelli tradizionali, Samsung RL435FBASL utilizza il 20% di energia elettrica in meno. Dispone, inoltre, compressore Digital Inverter e l’illuminazione a LED, che garantiscono un risparmio sulla bolletta. Il sistema Smart Sensor utilizza cinque sensori per monitorare la temperatura della cucina, il livello di umidità all'interno del frigorifero e anche i modelli di utilizzo, in modo da apportare le modifiche necessarie.

Bici e monopattini elettrici Ecco alcune offerte disponibili sullo store per quanto riguarda bici e monopattini elettrici. I-BIKE CITY EASY S ITA99 Questo modello è offerto al prezzo di 717 euro invece di 799. Dotata di un motore da 250 watt, questa bicicletta elettrica ha una autonomia di 40 chilometri. Il sensore di cadenza è completamente integrato nel movimento centrale della bicicletta. Questa nuova versione, a differenza della tradizionale composta da disco magneti e sensore di velocità, è costituita da un unico componente in grado di garantire maggiore affidabilità e livelli minimi di manutenzione. Novità del sistema elettrico è la presenza dei connettori per cavo a sgancio rapido impermeabili. Il maggiore isolamento della centralina permette di prevenire danni e cortocircuiti causati da infiltrazioni d’acqua. Il LED frontale e il retro-proiettore sono alimentati direttamente dalla batteria della bicicletta e garantiscono massima visibilità anche in condizioni di luce scarsa. La bici, infine, dispone della modalità di camminata servoassistita che supporta il ciclista quando trasporta la bici a piedi.



GO-SMART Monopattino 10'' Eco Il monopattino GO-SMART è proposto al prezzo di 300 euro invece di 399. Dotato di acceleratore, può raggiungere la velocità di 20 Km/h. Grazie al freno elettrico (anteriore) e meccanico (posteriore), lo spazio di frenata è minimo per una maggiore sicurezza. Questo monopattino è dotato di una batteria di Polimeri di litio, da 7.8 Ah. Dispone di luci sia frontali che posteriori, display e campanello. Per una ricarica completa sono necessarie 24. Il monopattino è pieghevole e quindi più facilmente trasportabile.