Spotify down oggi, l'App non funziona su Android, iOS e Pc

Non riuscite ad ascoltare le vostre canzoni preferite su Spotify? Non preoccupatevi, non siete gli unici e il problema non dipende dal vostro smartphone o Pc. La popolare piattaforma di streaming musicale è down dalle 10:00 di oggi, venerdì 27 novembre, come indicano le numerose segnalazioni arrivate sul sito Downdetector. La mappa presente sul portale mostra che si tratta di un problema esteso a buona parte dell’Europa e, in misura minora, anche agli Stati Uniti. Anche sui vari social le segnalazioni degli utenti non si sono fatte attendere e su Twitter l’hashtag #spotifydown è entrato in tendenza. La buona notizia è che almeno le playlist scaricate in locale funzionano ancora.