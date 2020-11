Redmi Watch, presentato il primo smartwatch dell’azienda

Simile per design all’Apple Watch, potrà essere acquistato in Cina a partire dal primo dicembre 2020 al prezzo di 299 yuan, ovvero circa 35 euro. Ecco la sua scheda tecnica

Redmi ha alzato il sipario sul suo primo smartwatch: Redmi Watch, destinato per ora al mercato cinese.

Simile per design all’Apple Watch, vanta un prezzo super competitivo. Potrà essere acquistato in Cina a partire dal primo dicembre 2020 al prezzo di 299 yuan, ovvero circa 35 euro. Come riporta The Verge, il primo smartwatch targato Redmi potrebbe arrivare in altri mercati, inclusi gli Stati Uniti, in una variante leggermente modificata. Gli sviluppatori di XDA, infatti, hanno recentemente scovato una certificazione FCC per uno smartwatch apparentemente quasi identico a Redmi Watch, chiamato Mi Watch Lite.

Redmi Watch: tutte le caratteristiche

Come anticipato precedentemente, Redmi Watch ha “ereditato” dai device del colosso di Cupertino anche la forma rettangolare della cassa, che ospita un display LCD da 1,4 pollici con bordi curvi. La cassa dell’orologio è disponibile in tre diverse colorazioni, nero, bianco e blu, ed è abbinata a un cinturino in silicone, disponibile in nero, bianco, blu, verde o rosa.

Redmi Watch, inoltre, ha un solo pulsante, in quanto tutte le funzioni dell’orologio possono essere gestite dal touchscreen o direttamente tramite l’app Mi Fit.

Quanto alla batteria, ne monta una da 230 mAh che promette fino a 7 giorni di autonomia, che diventano 12 giorni se si utilizza la modalità di risparmio energetico.

Altre specifiche includono il modulo NFC, Bluetooth 5.0, un sensore per il battito cardiaco, diverse funzionalità per il tracking delle attività sportive e l’impermeabilità fino a 50 metri.

Oppo Watch, il primo smartwatch dell’azienda

Nell’anno in corso anche Oppo ha debuttato nel mondo degli smartwatch con Oppo Watch, svelato in streaming nel mese di marzo. Elegante, versatile, e con tante funzioni sia dedicate al mondo professionale che a quello degli sportivi e degli amanti del lifestyle, il dispositivo è disponibile in due diversi modelli, con cassa da 46 millimetri o 41 millimetri, a un prezzo che varia tra i 200 e i 300 euro.