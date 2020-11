Black Friday 2020, le offerte su pc e accessori

Da Samsung ad Acer, passando per Logitech, ecco alcuni dei prodotti in offerta in occasione della giornata dedicata allo shopping

Proseguono le offerte e i grandi sconti sui siti delle principali catene specializzate in prodotti di elettronica e hi-tech in occasione del Black Friday 2020. Per chi avesse intenzione di acquistare o cambiare il proprio personal computer oppure regalarsi dei nuovi accessori, ecco le proposte più interessanti, dai prodotti Samsung a quelli targati Acer, passando per la Logitech e molto altro. I pc in offerta Ecco alcune delle proposte più interessanti per quanto riguarda i pc in offerta sui principali store online delle catene specializzate.

Acer Nitro 5 Sullo store di MediaWorld l'Acer Nitro 5 è offerto al prezzo di 1099 euro anziché 1299. Questo notebook dedicato al gaming è dotato di processore Inter Core i7, una memoria RAM da 16 GB che può essere supportata fino ad un massimo di 32 GB e sistema operativo Windows 10 Home con architettura a 64bit. L'architettura GPU NVIDIA Turing™ e la piattaforma NVIDIA RTX™, grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, consentono un'esperienza di gioco veloce e realistica, mentre le doppie ventole e i quattro sfiati impediscono il surriscaldamento del dispositivo quando viene sottoposto ad un eccessivo carico di lavoro. CoolBoost™ aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU/GPU rispetto alla modalità automatica. Con NitroSense, poi, si può gestire e monitorare il sistema in tempo reale, incluse le temperature e la velocità delle ventole.

Samsung Galaxy Book S Il laptop della Samsung viene proposto al prezzo scontato di 899 euro invece di 1229 euro sullo store di MediaWorld. La specificità di questo prodotto sta nel fatto che abbina alle normali caratteristiche di un personal computer quelle di mobile computing di uno smartphone, tra cui accensione immediata e una durata della batteria più lunga (fino a 17 ore di riproduzione video con una sola ricarica). Il dispositivo è dotato di una scocca in metallo, ha uno spessore di i 11,8 millimetri e pesa meno di un chilogrammo. Dotato di processore Intel Core i5, ha una memoria Ram da 8GB e un display touchscreen da 13,3 pollici, per una risoluzione di 1920x1080 pixel. Il sistema operativo è Windows 10 Home con architettura a 64bit.

PC Desktop MSI Il personal computer desktop di MSI è proposto su MediaWorld al prezzo di 1799 euro invece di 2399. Dotato di sistema operativo Windows 10 Home a 64 bit, questo pc ha un processore Inter Core i7, Ram da 16 GB e memoria interna da 2000 GB. La scheda grafica Nvidia garantisce una memoria da 8000 MB. Con il nuovo processore, le prestazioni del dispositivo, dotato di un pannello laterale in vetro temprerato, sono aumentate del 30% rispetto alla generazione precedente. Completano il pacchetto tre Usb frontali e sei posteriori.

Lenovo IdeaPad 3 Unieuro offre il pc di Lenovo al prezzo di 799,99 euro anziché 949,99. Dotato di sistema operativo Windows 10 Home e processore i7, dispone di una Ram da 8 GB e una capacità di memoria interna da 1000 GB. Le dimensioni dello schermo sono di 15,6 pollici per una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Il pc è dotato di due altoparlanti con tecnologia Dolby Audio™ , microfono incorporato e una webcam con otturatore fisico che può essere chiuso una volta terminate le videochiamate. La tastiera Qwerty ha un dispositivo di puntatura touchpad e una tastiera ad isola. Il pc dispone, infine, anche di una fotocamera frontale, che ha una risoluzione di 640 x 480 pixel.





Gli accessori in offerta approfondimento Scopri tutte le offerte del Black Friday Non solo computer. Sui siti specializzati sono numerose le offerte sugli accessori: ecco alcune delle più interessanti. Logitech MK270 Su MediaWorld tastiera e mouse Logitech sono offerti al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 40,99. Il bundle di tastiera e mouse funziona in wireless con il piccolo ricevitore Logitech Nano che va inserito nella porta usb del proprio laptop. La tastiera è dotata di otto tasti dedicati per accedere alle applicazioni più utilizzate come mail e internet, inclusi due tasti per la gestione rapida del volume. L'installazione di queste periferiche richiede pochi secondi: è sufficiente collegare il ricevitore wireless a una porta usb del computer e sia tastiera che mouse saranno immediatamente pronti all'uso, senza la necessità di installare alcun software.

Samsung HW-Q60T 5.1 Unieuro offre a 249,99 invece di 449,99 euro la soundbar della Samsung. Samsung HW-Q60T 5.1 ha un formato audio dolby digital, con una potenza in uscita di 360 watt. La connettività del subwoofer, separato e di colore nero, è senza fili. Il consumo energetico della soundbar è di 38 watt, quella del subwoofer di 28. Il peso complessivo del prodotto è di 7,4 chilogrammi (3,4 della soundbar più i 4 del subwoofer). Nell'imballaggio sono compresi anche il telecomando portatile e le staffe di montaggio. Il dispositivo è montabile a parete.

Bose Diffusore SoundLink Unieuro propone il diffusore Bluetooth al prezzo scontati di 79,99 euro invece di 119,95. Bose Diffusore SoundLink dispone di un bluetooth di nove metri di portata, controllo del volume in digitale e modalità vivavoce. Offerto nella versione cromatica arancione, ha una durata massima della batteria di sei ore. Grazie al cinturino resistente agli strappi è possibile portare il diffusore con sé agganciandolo alla bici, oppure appendendolo allo zaino o alle proprie borse. Il dispositivo, inoltre, è completamente impermeabile. Attraverso il pulsante multifunzione, si può accedere all'input vocale e usare Siri e l'Assistente Google del telefono direttamente dal diffusore. Ci si può connettere, infine, a due dispositivi e il diffusore memorizza gli ultimi otto dispositivi connessi.



Range extender AC750 Su Euronics è disponibile l'adattatore per networking al prezzo di 19,99 euro anziché 34,99. Il dispositivo è dotato di porta di rete Ethernet e tecnologia wireless 802.11a/b/g/n/ac. Range extender è in grado di ampliare il segnale wireless, è compatibile con dispositivi dual band e può contare su una velocità combinata dual band fino a 750Mbps. Il peso dell'adattatore è di 109 grammi.

Logitech G502 HERO Il mouse da gaming della Logitech è disponibile sullo store online di Euronics al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 89,99 euro. G502 HERO include un sensore ottico avanzato per la massima precisione di puntamento nell'intero raggio d'azione DPI, illuminazione RGB personalizzabile, profili di gioco personalizzati e sistema di regolazione del peso. Dispone di un totale di 11 pulsanti programmabili, rotella di scorrimento e connessione via cavo.

Usb-c metal Lo store online di Monclick offre questa docking station al prezzo di 113,90 euro invece di 145,90. Incluso con il dispositivo c'è un caricabatterie universale i-Tec 112 W. La docking station ha una larghezza di 26,9 centrimetri, 8,6 di profondità e 2,2 di altezza, per un peso complessivo di 341 grammi. Tra gli accessori inclusi, ci sono anche i cuscinetti in silicone.



Puoi vedere e acquistare tutte le offerte del volantino sui siti ufficiali di eGlobal Central, Monclick, Euronics, Unieuro e Mediaworld.