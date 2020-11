Black Friday 2020, le migliori 10 offerte su TV

Ecco alcune delle proposte più interessanti per cambiare il proprio televisore grazie agli sconti del Venerdì Nero 2020: da Samsung a Saba, ecco tutti i brand in offerta

Sui siti delle principali catene specializzate in prodotti di elettronica e hi-tech di consumo è già Black Friday. Il Venerdì Nero atteso da tutti gli appassionati (di shopping e non) è in programma per il 27 novembre, ma numerose offerte sono già disponibili online. Per chi avesse intenzione di acquistare o cambiare il proprio televisore, i dispositivi in offerta sono già visibili.



Scopri tutte le offerte e le curiosità sul Black Friday dedicato ai televisori su eGlobal Central, Monclick, Euronics, Unieuro e Mediaworld. I televisori in offerta Ecco una selezione di dieci televisori in offerta presso i principali negozi specializzati in elettronica e hi-tech.



1. TV LED Hitachi 24HE2000 24" HD Ready Smart Flat Per il Black Friday, Monclick mette in offerta il TV LED Hitachi 24HE2000 da 24 pollici a 129,90 euro invece di 179,90 euro. Il modello Hitachi offre una risoluzione HD Ready e un audio surround di qualità grazie alla tecnologia integrata DTS TruSurround e all'impianto stereo integrato da 5 W. Il dispositivo di classe A+ è dotato di due prese HDMI e permette di accedere ai principali servizi di streaming video internet come Netflix e YouTube in 4K. Presente anche il servizio controllo parentale per tutti i genitori con figli minori.



TV LED Hitachi 24HE2000 24" HD Ready Smart Flat

2. LG TV LED HD 32" 32LM630 Smart TV WebOS Eprice propone in offerta il televisore Lg TV LED da 32 pollici a 219 euro invece di 258,58 euro.

Il televisore da 32 pollici LG dispone del Dynamic Color Enhancer, processore che regola l'intensità dei colori per immagini, con l'obiettivo di offrire un risultato realistico allo spettatore. Il modello sfrutta una qualità Dolby Audio per garantire un'esperienza cinematografica in casa. La smart TV LG sfrutta il sistema operativo webOS per offrire un accesso rapido e intuitivo ad app video come Netflix, YouTube e molto altro.



LG TV LED HD 32" 32LM630 Smart TV WebOS

3. SabaA SA40S67A9 40" Unieuro mette in promozione il televisore Saba SA40S67A9 da 40 pollici a 249 euro invece di 329 euro. Il televisore SABA SA40S67A9 da 40 pollici è Full HD. La risoluzione del display è di 1920 x 1080 pixel e la retroilluminazione è a LED. Il sistema operativo che anima la macchina è l'Android. Il modello in offerta ha un design caratterizzato da una cornice argentata ed è dotato delle principali funzionalità Smart Tv, grazie al wi-fi integrato.

SABA SA40S67A9 40''

4. LG 49UN73006LA da 49" Unieuro propone in offerta il televisore LG 49UN73006LA da 49 pollici a 359 euro invece di 479 euro. Il motore di questo 49 pollici di Lg è il Processore Quad Core, capace di alimentare la vividità delle immagini, eliminare la rumorosità video e creare colori e contrasti dinamici. La tecnologia permette ai video in bassa risoluzione, di avvicinarsi alla qualità 4k. Il processore regola automaticamente l'immagine passando dal "motion smoothin" al "full motion". L’intelligenza LG AI ThinQ abilita il riconoscimento vocale: questo consente di controllare e comandare il tuo ecosistema per smart home e Internet of Things (IoT). Disponibile l'accesso alle principali app di streaming, compresa Disney+. Il televisore è dotato di telecomando puntatore.

LG 49UN73006LA da 49''

5. Samsung Series 6 QE50Q60TAU Unieuro propone in offerta il televisore Samsung Series 6 QE50Q60TAU a 549 euro invece di 849 euro, con uno sconto del 35 per cento. Samsung series 6 presenta una qualità di immagine elevata, grazie alla tecnologia Quantum Dot, capace di catturare la luce e trasformarla in colori mozzafiato, che conservano il realismo a diversi livelli di luminosità. Il televisore Samsung Series 6 QE50Q60TAU presenta la tecnologia di retroilluminazione Dual LED, che regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti da visualizzare. La presenza del Quantum HDR garantisce contrasti profondi e luminosità aumentata. La mappatura dei toni dinamica di HDR10+ consente di regolare colori e contrasto di ogni singola scena. Tutte le caratteristiche di questo dispositivo sono supportate dal processore Quantum Lite che, con un singolo chip, gestisce l'ottimizzazione della visione. Il modello si caratterizza per il design boundless e minimalista. Disponibile anche la funzione Tap View: toccando l'apparecchio con lo smartphone, in automatico si attiverà la funzione mirroring, permettendo di visualizzare sul grande schermo i contenuti preferiti, scelti sul device più piccolo. La tecnologia Multi View permette di dividere lo schermo in due: da un lato vengono visualizzati i contenuti che si sta guardando, dall'altro ciò che succede sullo smartphone.

Samsung Series 6 QE50Q60TAU

6. Sony KD55X7056 55" Mediaworld propone il televisore Sony KD55X7056 da 55 pollici a 499 euro invece di 699 euro. Il modello ha uno schermo da 55 pollici. Con 4K X-Reality™ PRO1, le immagini sono convertite a una qualità vicina al 4K HDR. L'immagine è ottimizzata in tempo reale. L'audio è reso realistico dalla presenza di Clear Audio+. Il design minimale è stato studiato per fondersi con l'arredo e lasciare spazio all'immagine. Il telecomando abbinato a questo televisore Sony permette di accedere a YouTube e Netflix direttamente, senza consultare alcun menu, grazie ai tasti dedicati.

SONY KD55X7056 55''

7. Samsung UE65TU7090UXZT 65" Mediaworld propone in offerta il televisore Samsung UE65TU7090UXZT a 569 euro invece di 699 euro. Lo smart tv led da 65 pollici ha una risoluzione Ultra HD 4K, restituita dal Cristal Display. Il processore Crystal 4K gestisce constrasti, colori e regola la qualità delle immagini trasmesse. La tecnologia High Dynamic Range migliora la resa luminosa del televisore. Disponibile la funzione di mirroring, che permette di trasmettere il display del computer e lavorare a documenti grazie alla suite Microsoft Office 365 integrata. La gamma Samsung UHD porta in casa la Clean Cable Solution, che permette di nascondere i cavi nella base del dispositivo.

SAMSUNG UE65TU7090UXZT 65''

Gli accessori in offerta approfondimento Scopri tutte le curiosità sul Black Friday Soundbar ma non solo: si può scegliere tra numerosi accessori in offerta per il Black Friday 2020 per rendere davvero performanti i televisori. Ecco alcune delle occasioni presenti sui siti specializzati 8. Home Cinema Yamaha MusicCast Bar 400 6.1. Monclick mette in offerta la Home Cinema Yamaha MusicCast Bar 400 6.1. a 299,90 euro invece di 499,90 euro (sconto del 40 per cento). MusicCast Yahmah sfrutta la tecnologia DTS Virtual:X™ per migliorare l'esperienza dell'home cinema. Grazie al supporto dei televisori 4K Ultra HD di ultima generazione, MusicCast BAR 40 SW offre ampie opzioni di connessione, attraverso Bluetooth e HDMI, servizi musicali in streaming integrati e la funzionalità MusicCast multi-room. La modalità Clear Voice porta i dialoghi dei film in primo piano, semplificando l'ascolto. Il MusicCast Yamaha è compatibile con i comandi vocali Amazon Alexa e Google Assistant. La tecnologia di amplificazione usata è la Qualcomm® DDFA™. Grazie alla connessione Wi-Fi, il subwoofer può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza.

Home cinema Yamaha

9. BOSE® Smart Soundbar 300 In occasione del Black Friday, Mediaworld propone in offerta la soundbar BOSE® Smart 300 a 379 euro invece di 449 euro. La BOSE® Smart Soundbar 300 si collega alla tv mediante un cavo audio ottico (incluso) o un cavo HDMI (escluso dal pacchetto). Dopo aver collegato il dispositivo, lo si può governare tramite l'app Bose Music, attraverso cui completare la configurazione, connettersi al wi-fi e scegliere l'assistente vocale. Tramite la tecnologia Bose SimpleSync™, si possono abbinare alla barra anche cuffie compatibili, per ascoltare la tv in totale tranquillità. Inoltre, grazie alla tecnologia Bose Voice4Video™, si può controllare il dispositivo con la propria voce, insieme a tv e decoder via cavo o satellitare. Niente più telecomando o pulsanti da schiacciare: le richieste di accensione o cambio canale sono delegate ad Alexa.



BOSE® Smart Soundbar 300

10. Google Chromecast dongle Smart TV Unieuro propone il Google Chromecast dongle Smart TV Full HD nelle versioni antracite o grigio a 29,99 euro invece di 39,99 euro. Lo sconto applicato è del 24 per cento. Google Chromecast è il dispositivo che permette di trasmettere immagini e video dal proprio device direttamente sulla tv. Rende possibile il mirroring di uno schermo da laptop grazie al browser Chrome. Attraverso i comandi vocali è possibile trasmettere in streaming direttamente sul grande schermo di casa dalle app compatibili. Il dispositivo di Google è dotato di wi-fi, ma non di Bluetooth. Trasmette immagini in Full HD, anche grazie all'attacco HDMI.

Google Chromecast

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte del volantino sui siti ufficiali di eGlobal Central, Monclick, Euronics, Unieuro e Mediaworld.