Black Friday 2020, 8 idee regalo di Natale per lui in offerta

Il Venerdì Nero alle porte offre l'occasione di portarsi avanti in vista delle prossime festività natalizie. Ecco una selezione di offerte da acquistare e mettere sotto l'albero



Natale è vicino, così come lo è anche il Black Friday. Il 27 novembre ci si potrà dedicare allo shopping super-scontato che inaugura la stagione degli acquisti natalizi. L'occasione è propizia per anticiparsi sui regali e iniziare a pensare a qualche pensierino per amici e familiari. Anche se non si potrà festeggiare insieme, un piccolo pensiero servirà per far sentire la presenza. Scopri tutte le offerte adatte per un regalo al maschile sul Black Friday dedicato ai televisori su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Monclick, eGlobal Central.

Le idee regalo per lui in offerta approfondimento Scopri tutte le curiosità sul Black Friday Da Fifa 2021 alla macchina del caffè con capsule perfetta: ecco alcune delle migliori idee regalo per sorprendere amici e parenti a Natale.

1. Google Nest Mini 2 In occasione del Black Friday Unieuro propone Google Nest Mini 2 a 19,99 euro invece di 59,00 euro. Il dispositivo Nest Mini 2 di Google offre una qualità audio migliorata, con bassi più potenti del 40 per cento rispetto ai Mini di prima generazione. Dicendo solo "Ok Google", si può ascoltare la propria musica preferita. L'aiuto in vivavoce dell'Assistente Google è sempre disponibile per ricevere informazioni su meteo, notizie o ricette, ma anche per controllare la casa. Con il comando vocale si può mettere in pausa un film o alzare il riscaldamento. Inoltre, il design minimale del dispositivo si adatta a qualsiasi ambiente.

Google Nest Mini 2

2. Bollitore Kitchen Aid Monclick propone in offerta il bollitore in acciaio inossidabile Kitchen Aid a 109 euro invece di 149,99 euro. Il Bollitore 5KEK1722 di Kitchen Aid ha una capacità di 1,7 l. Si può controllare e regolare la temperatura attraverso il display digitale, che permette un maggior controllo sulle performance della macchina. Ci sono sei regolazioni che portano l'acqua a una temperatura compresa tra i 50 e i 100°C, adattandola a varie preparazioni, dalle bevande ai brodi. Inoltre, è possibile controllare la temperatura anche quando il bollitore non è inserito nella base. In più, il dispositivo è dotato anche della funzione di mantenimento della temperatura per un massimo di 30 minuti, ma solo se il bollitore è inserito nella base. Dotato di impugnatura antiscivolo, la struttura del corpo è in acciaio inox.

Bollitore KitchenAid 5KEK1722ESX 2400 W 1.7 Litri

3. BOSE® Soundlink AE II Black Mediaworld mette in vendita le cuffie BOSE® Soundlink AE II Black a 129 euro invece di 229,99 euro. L'azienda BOSE®, specializzata in dispositivi per la riproduzione del suono, è il brand perfetto per stupire gli amanti della buona musica e dell'ascolto privato in alta definizione. Queste cuffie wireless, dotate di dispositivo Bluetooth, offrono un suono profondo, chiaro e naturale, anche in presenza di rumori circostanti o di vento. Grazie alla batteria ricaricabile agli ioni al litio, è possibile produrre fino a 15 ore di musica senza interruzioni. Possono essere usate per fare telefonate con il proprio smartphone. Inoltre, hanno un design pensato per essere comodo e leggero.

BOSE® Soundlink AE II Black

4. FIFA 21 per PS4 Unieuro propone in offerta il gioco per PS4 FIFA 21 a 39 euro invece di 69,99 euro. Il regalo perfetto per gli appassionati di calcio e Play Station. Il gioco in offerta, pubblicato a settembre 2020, offre la possibilità di vivere grandi match mentre si sta comodamente seduti sul divano. Tempi di caricamento ristretti ed esperienza più coinvolgente, grazie al design più autentico degli ambienti e a un nuovo sistema di illuminazione differita. La tecnologia next-gen crea una definizione più profonda dei fisici dei giocatori, mentre l'illuminazione dinamica accentua dettagli come facce, capelli e divise per portare gli atleti ad un nuovo livello di realismo.

Fifa 2021

5. Tagliacapelli Panasonic Monclick propone il tagliacapelli Panasonic ER-GC20-K503 con cavo a soli 21,90 euro invece di 39,90 euro. Il tagliacapelli Panasonic ER-GC20 è dotato di lame in acciaio inox, dettaglio che garantisce un taglio di precisione. È possibile scegliere tra 7 impostazioni di lunghezza tra 3 e 21, mm grazie al pettine accessorio incluso. Le lame sono ad alta precisione, affilate con un angolo di 45 gradi. Il motore è in grado di tagliare fino a 30.000 capelli al secondo. Per pulirlo, basta passarlo sotto l'acqua ed eliminare i residui della rasatura. Non c'è bisogno di rimuovere la lama. Pesa 122 grammi.

Tagliacapelli Panasonic

6. Samsung Galaxy Fit2 AMOLED MediaWorld mette in offerta il braccialetto per il rilevamento di attività Samsung Galaxy Fit2 AMOLED a 29,99 euro invece di 49 euro. Il braccialetto Samsung Galaxy Fit2 AMOLED è dotato di un vetro in 3D. Tutte le funzioni sono visibili sullo schermo. La sua presenza al polso è quasi impercettibile, grazie ai suoi 11,1 mm di spessore. La certificazione 5ATM ne garantisce la resistenza all’acqua fino a 50 m di profondità, quindi si rivela l'accessorio perfetto per chi nuota. Inoltre, con un uso standard, ha un'autonomia di 15 giorni. Il sistema è in grado di riconoscere fino a cinque diversi allenamenti, rileva il tempo, le pulsazioni, le calorie bruciate e molti altri parametri. Inoltre, è possibile impostare un promemoria che ricorda a intervalli regolari di lavarsi le mani.

Samsung Galaxy Fit2 AMOLED

7. NINTENDO Switch Mediaworld offre la console Nintendo Switch a 299 euro invece di 329 euro. Il modello in offerta ha una Memoria interna da 32 TB, espandibile con Micro SD fino a 2 TB. La console ha un multi-touch touch screen da 6,2 pollici, schermo Lcd e una risoluzione da 1280 x 720 px. Inoltre, sono presenti due ingressi HDMI, uno per USB-C e uno USB 3.0 1 x uscita audio PCM. È dotato di wireless integrato, controller senza fili. Può essere usata come console portatile o fissa. Il controller può essere condiviso con un altro giocatore.

NINTENDO Switch

8. Macchina per caffè DeLonghi Unieuro propone in offerta la macchina per caffè a capsule 0,8 L Semi-automatica di DeLonghi a 59,99 euro invece di 99,99 euro. La macchina semi-automatica viene alimentata con delle capsule. Permette di impostare facilmente la lunghezza del caffè preferito grazie al meccanismo flow stop. Altrimenti ci si può affidare alla calibrazione automatica della bevanda prevista dal dispositivo. Dopo nove minuti dall'ultimo caffè la macchina si spegne automaticamente. Inoltre, grazie al miglioramento del sistema di riscaldamento Thermoblock, è pronta per preparare il caffè in soli 25 secondi.

Macchina per caffè DeLonghi

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte del volantino sui siti ufficiali di eGlobal Central, Monclick, Euronics, Unieuro e Mediaworld.