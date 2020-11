Black Friday 2020, le idee regalo di Natale per lei in offerta

Approfittando degli sconti previsti per il Venerdì Nero 2020, ecco alcune delle proposte più interessanti che si trovano online per trovare già cosa regalare a sorelle, amiche, mamme, compagne, mogli ma anche a voi stesse

Il giorno dedicato allo shopping e ai grandi sconti è alle porte: il prossimo 27 novembre sarà tempo di Black Friday. In vista del Venerdì Nero, ecco le migliori offerte da non perdere sui prodotti Dyson già disponibili sugli store online delle principali catene specializzate. Dalle piastre agli arricciacapelli passando per lo scope elettriche e tutti gli accessori annessi, ecco le offerte più interessanti che si possono trovare sugli store online di Mediaworld, Unieuro, Euronics, ePrice, Monclick ed eGlobal Central. Apple iPhone 12 Il nuovo smartphone di Cupertino è proposto sullo store online di eGlobal Central a 809,99 euro invece di 954 euro, con uno sconto del 15% Il display OLED edge-to-edge, lo schermo in ceramica che migliora le prestazioni di caduta, il chip A14 Bionic e la modalità notturna, sono i punti di forza del nuovo smartphone Apple. La confezione non include né l'alimentatore nè gli auricolari EarPods, che andranno invece acquistati a parte tra gli accessori. Iphone 12 permette di fare le riprese in Dolby Vision ed è super efficiente per una buona durata della batteria, un tasto spesso dolente per l'azienda californiana. Più piccolo e più leggero rispetto ai recenti prodotti targati Apple, solo 164gr, ha dimensioni decisamente più adatte a una mano femminile strutturalmente più piccola. Il ritorno a un design più simile all'Iphone 4G che all'Iphone 11: ha la doppia fotocamera e la Dual Sim Stand-By, ma è lo schermo Oled OLED a offrire colori più luminosi. L'offerta è per il colore blu e per la versione 5g da 128gb di memoria.

Apple IPhone 12

Samsung Galaxy Z Flip Lo smartphone pieghevole dell'azienda coreana è proposto sullo store online di eGlobal Central a 729,99 euro invece di 1.599 euro. Questo modello è disponibile nella colorazione Mirror Purple. La confezione include, oltre allo smartphone, adattatore USB, caricabatterie, auricolari AKG. Molto comodo da tenere anche nella borsa più piccola, il Samsung Galxy Z Filip da chiuso sta sul palmo di una mano ma aperto presenta uno schermo da 6,7". Lo schermo Dynamic AMOLED immersivo ha ridotte emissioni di luce blu e le cornici quasi non si notano. Selfie super comodi ma anche un buon alleato se non si ha uno specchio e ci si vuole truccare. La modalità Flex permette di posizionare la parte alta alla gradazione preferita. Le due fotocamere: la 12 Mpx ƒ/1.8 e la frontale 10 Mpx ƒ/2.4 permettono di fare foto in qualsiasi posizione. La modalità Hyperlapse Notturno è ottima per le foto al buio dopo una cena tra amiche e amici. La doppia batteria offre più potenza in meno spazio, l'aprire e chiudere il dispositivo infinite volte durante il giorno non dovrebbe incidere sulle sue prestazioni. Con i suoi 3.300 mAh (capacità tipica), la batteria a lunga durata di Galaxy Z Flip può durare ben oltre la giornata di utilizzo.

Samsung Galaxy Z Flip

Piccoli elettrodomestici Dal Dyson Airwrap al Silkepil Braun, passando per la Planetaria della Kenwood, ecco alcune delle migliori offerte

Dyson Airwrap Su eGlobal Central, al prezzo scontato di 419,99 anziché 523 euro, è disponibile il phon arricciacapelli della Dyson. Per chi preferisce acconciarsi i capelli a casa evitando di andare dal parrucchiere, il Dyson Airwrap è sicuramente uno strumento molto utile. L'arricciacapelli ha tre impostazioni di calore per le diverse tipologie di capelli, oltre al getto freddo. Raggiunge una potenza massima di 1300 watt e una temperatura fino a 150 gradi. Il prodotto dispone di una funzione rotante e ha un flusso primario di 13 litri al secondo. Nella confezione sono disponibili coni da 30 e 40 millimetri, una spazzola lisciante forte e una spazzola lisciante delicata, una spazzola volumizzante rotonda, un pre-styler, box e tappetino antiscivolo e una spazzola per la pulizia del filtro. Il motore digitale Dyson V9, con una rotazione pari a 110 mila giri al minuto, genera una pressione sufficiente a creare l'effetto Coanda, ovvero la tendenza di un getto di fluido a seguire il contorno di una superficie vicina. Attarverso il controllo intelligente del calore, Airwrap misura la temperatura dell'aria oltre 40 volte al secondo, prevenendo un eccessivo aumento della temperatura stessa che potrebbe danneggiare il capello. La combinazione di un flusso d'aria ad alta intensità e del calore controllato consente di asciugare e, allo stesso tempo, dare forma ai capelli.

Dyson Airwrap

Dyson V8 Animal + Low Reach Adaptor Euronics, propone il Dyson V8 Animal in abbinamento al Low Reach Adaptor, al prezzo di 279 euro invece di 398, con uno sconto pari al 29,9%. Il modello Dyson V8 Animal ha caratteristiche molto simili al Dyson V8 Absolute, e risulta ancora un buon alleato se non si vuole un prodotto Dyson senza spendere troppo. La differenza tra i due modelli citati risiede nel colore e nelle testine disponibili. Infatti, il modello V8 Animal è dotato di una bacchetta di pulizia tendente esclusivamente al grigio e una testina di pulizia Direct Drive, mentre il modello V8 Absolute ha una bacchetta gialla e arancione e un testina in più oltre a quella del V8 Animal: la Soft Roller. Una caratteristica importante in termini di usabilità della scopa elettrica è che il peso dei due prodotti è praticamente identico, anche se il Dyson V8 Animal è appena più leggero: 2.55 chili contro i 2.60 del modello V8 Absolute. Per tutto il resto, le altre caratteristiche dei due modelli Dyson V8 sono praticamente identiche in termini di funzionalità: dalla capacità delle batterie ai meccanismi di filtraggio dell'aria.

Dyson V8 Animal

Kenwood Triblade Frullatore ad immersione Sullo store online di Unieuro lo si può trovare a 69,99 euro invece di 119,99 euro, per un risparmio del 41% Veloce, potente e facile da utilizzare è un ottimo alleato in cucina sia per chi è più esperta e chi lo è meno. Le sue prestazioni ed i nuovi accessori aiuteranno a frullare, mescolare e tagliare, in modo rapido e senza difficoltà.

Il sistema Triblade offre prestazioni ottimizzate per frullare con la massima rapidità ed efficienza. Le lame si muovono lungo 3 diverse traiettorie, garantendo 3 livelli di taglio per rotazione.

L'impugnatura ergonomica riprogettata rende il Frullatore ad immersione Triblade HDP402WH ancora più comfortevole da utilizzare ed il nuovo materiale Suregrip garantisce una presa solida anche con le mani bagnate o scivolose.

Kenwood Triblade Frullatore ad immersione

Kenwood Chef XL Euronics, invece, propone un altro prodotto ma sempre dell'azienda inglese al prezzo di 399 euro anziché 529 euro, con uno sconto del 24,75% Un oggetto che non può mancare in cucina per chi ama fare la pasta o le torte, è sicuramente l'impastatrice della Kenwood. Dotata di un recipiente in acciaio inox con capacità max. di 6,7 l, con coperchio trasparente ed un paraschizzi presenta una forma della ciotola nuova, per una miglior fruibilità. La Frusta K, perfetta per mescolare gli ingredienti secchi o per triturare i biscotti; il Gancio impastatore, progettato per facilitare le procedure di impasto del pane ed è ottimo per miscelare i composti più densi e la Frusta a filo, appositamente sagomata per intrappolare l'aria durante la miscelazione ed è ideale per preparare soffici composti spugnosi, rendono questo prodotto un vero alleato nella cucina quotidiana.

Kenwood Chef XL

Braun Silk-épil 9 SensoSmart Mediaworld, sul suo store online, lo propone al vantaggioso prezzo di 89 euro, invece di 174,99 euro. In alcune regioni le estetiste sono chiuse, forse riapriranno per Natale, forse no, ma se si ha paura di un nuovo lockdown e non si vogliono avere i peli sulle gambe, il Silk-epil della Braun rimane un besteseller con le sue 40 Pinzette sulla testina epilatrice, le sue 2 Velocità e la funzione Wet & Dry che permette di depilarsi anche sotto la doccia. In dotazione ci sono anche 7 Accessori tra cui la testina del rasoio e cappuccio regolatore per le zone sensibili, spazzola per il viso.

Braun Silk-épil SensoSmart

Grandi elettrodomestici approfondimento Lo speciale Black Friday L'inverno riduce la possibilità di stendere i panni all'aria aperta e così in questi giorni si trovano diverse offerte davvero vantaggiosi per un buon alleato per chi fa le lavatrici in casa: l'asciugatrice.

Samsung Asciugatrice Optimal Dry Eprice propone l'asciugratice dell'azienda sud coreana al prezzo di 649,99 euro anziche di 899,99 euro, per un risparmio del 28%. L'asciugatrice è dotata di intelligenza artificiale, Samsung AI Control, che impara dalle tue abitudini. Si adatta alle tue preferenze e propone i programmi e le opzioni che usate più frequentemente. Con Ai Weather l'asciugatrice ottimizza ogni lavaggio. Suggerisce il programma di asciugatura ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne. La Classe energetica è A+++ con tecnologia Pompa di Calore, ovvero la tecnologia che offre una efficiente, conveniente e delicata per asciugare gli abiti e promette consumi estremamente ridotti.

Asciugatrice Ai Control Optimal Dry

Videogiochi e mezzi di trasporto Per il tempo libero ma anche per andare al lavoro senza prendere la macchina, online si possono trovare tante offerte. Nintendo Switch Sul sito Mediaworld è possibile trovare la console al prezzo di 299 euro invece di 329, 99 euro. Per le donne a cui piacciono i videogiochi, la Nintendo Switch è sicuramente una buona proposta per giocare con giochi nuovi o classici come Super Mario. La console si presenta come casalinga ma oltre a connettersi al televisore di casa, si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo.In questo modo le giocatrici e i giocatori possono godersi un’esperienza da console dovunque si trovino. La console supporta il gioco in multiplayer via Wi-Fi con fino a 8 console collegate in locale. Un prodotto versatile che può accompagnare i viaggi più lunghi e ora difficili da fare ma può essere un buon passatempo per i weekend a casa

NINTENDO Switch

Xiaomi Electric Scooter 1S Sempre Mediaworld propone sul proprio store online anche il monopattino dell'azienda cinese al prezzo di 329 euro invece di 429 euro. Slanciato ed elegante, Xiaomi Electric Scooter 1S, è una buona alternativa green all'auto. Il design minimalista e scocca principale in lega di alluminio di tipo aeronautico lo rendono versatile e facile da aprire.



Il sistema di controllo della velocità di crociera e recupero dell’energia cinetica (KERS) aiuta a mantenere costante la velocità impostata per alleggerire la conducente da una costante pressione e tensione. Il monopattino è dotato di sistema rigenerativo e di frenatura a disco sulla ruota posteriore, sistema E-ABS sulla ruota anteriore.



Questo prodotto offre inoltre il controllo in tempo reale della velocità di guida e della potenza rimanente dopo l’accoppiamento del monopattino al cellulare tramite Bluetooth.

XIAOMI Electric Scooter 1S

