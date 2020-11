Black Friday 2020, i prodotti Samsung in sconto al miglior prezzo

Ecco alcune delle proposte più interessanti dell'azienda coereana in occasione del Venerdì Nero 2020: dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per TV, tablet e PC

Manca sempre meno al Black Friday 2020 e sui siti delle principali catene specializzate in prodotti di elettronica e hi-tech di consumo sono già disponibili numerose offerte. Il cosidetto "Venerdì Nero" quest'anno è in programma per il 27 novembre, ma da qualche giorno si stanno intensificando le offerte in attesa del "gran finale". Dal Samsung Galaxy Z Flip al Samsung Galaxy Book S, passando per le Galaxy Buds+, senza dimenticare l'Asciugatrice Quick Dryer, preziosa alleata in inverno, andiamo a scoprire alcune delle proposte più interessanti sui prodotti messi a disposizione da Samsung su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Monclick, eGlobal Central. Gli Smartphone in offerta Ecco alcuni dei modelli di smartphone Samsung in offerta presenti sui principali player italiani.

Samsung Galaxy Z Flip Lo smartphone pieghevole dell'azienda coreana è proposto sullo store online di eGlobal Central a 729,99 euro invece di 1.599 euro. Questo modello è disponibile nella colorazione Mirror Purple. La confezione include, oltre allo smartphone, adattatore USB, caricabatterie, auricolari AKG. Da chiuso sta sul palmo di una mano ma aperto presenta uno schermo da 6,7". Grazie alla tecnologia pieghevole Samsung Ultra Thin il Galaxy Z Flip si piega senza problemi. Lo schermo Dynamic AMOLED immersivo ha ridotte emissioni di luce blu e nessun notch, cornici quasi assenti. Una volta aperto in modalità Flex, divide a metà le app e posiziona i comandi nella metà inferiore del display, trasformando quella superiore in area di visione. Dotato di due fotocamere: la 12 Mpx ƒ/1.8 e la frontale 10 Mpx ƒ/2.4, permettono di fare foto in qualsiasi posizione. Lo si può utilizzare in modalità Flex come se fosse un treppiede, per farsi comodi selfie ma anche per sfruttare la modalità Hyperlapse Notturno. La doppia batteria offre più potenza in meno spazio, l'aprire e chiudere il dispositivo infinite volte durante il giorno non dovrebbe incidere sulle sue prestazioni. Con i suoi 3.300 mAh (capacità tipica), la batteria a lunga durata di Galaxy Z Flip può durare ben oltre la giornata di utilizzo.

Samsung Galaxy S20 FE Sullo store di Unieuro è disponibile al prezzo scontato di 499 euro invece di 669 euro. Smartphone dall'ampia gamma di colori che vanno dalla finitura opaca ai più raffinati e classici. Presenta bordi piatti delimitati da cornici quasi invisibili. Il Display Super AMOLED da 120 Hz garantisce transazioni fluide e risposta veloce al tocco grazie alla sua rapidità di aggiornamento. Dotato di tripla fotocamera professionale, il Samsung Galaxy S20 FE

presenta una fotocamera principale che può essere ampliata con la quella ultra-grandangolare, il teleobiettivo o lo Space zoom 30x. Anche di notte sarà possibili scattare foto con una buona resa grazie al sensore Dual Pixel per immagini nitide. La fotocamera posteriore di S20 FE riesce a catturare la luce anche quando è buio.



La connettività LTE e Wi-Fi 6 permette uno streaming veloce, ideale per sessioni di gioco con pochi rallentamenti. La batteria da 4.500 mAh (capacità tipica) è capace di risparmiare carica per i momenti di maggiore necessità.



Tablet e portatili approfondimento Lo speciale Black Friday Non solo sconti sugli smartphone: le offerte sono vantaggiose anche per i tablet e e i portatili. Eccone alcune.

Samsung Galaxy Book S (Intel) 13,3'' Il nuovo Laptop dell'azienda coreana, tornata nel settore specifico dopo qualche anno di assenza, è disponibile su Euronics al prezzo scontato del 26.85% di 899,00 euro invece di 1229 euro. Accensione immediata e batteria di lunga durata, grazie al supporto del nuovo standard Wi-Fi 6, lo fanno assomigliare a uno smartphone ma invece è un vero e proprio PC da 13,3 pollici, con Processore Intel Core i5, una RAM di 8 Gb, SSD 512 GB. Galaxy Book S si presenta leggero e compatto, con soli 11,8 mm di spessore e meno di 1 kg di peso, si può portare ovunque. La batteria da 42 Wh garantisce fino a 17 ore di riproduzione video con una singola carica. Un alleato per guardare le proprie serie preferite, preparare presentazioni o riordinare gli appunti senza ricorrere al caricatore.

Samsung Galaxy Tab A7 Questo modello di tablet è disponibile su Mediaworld al prezzo scontato di 249 euro invece di 299,90 euro. Galaxy Tab A7 è caratterizzato da proporzioni simmetriche e uno spessore di soli 7 mm, presenta design metallizzato in tre colori – Dark Gray, Silver e Gold – e una cornice perfettamente regolare. Il display è ampio e dinamico da 10,4" con quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos. Un processore rapido e una RAM potente aiutano i giochi a caricarsi velocemente e i movimenti risultano fluidi. La batteria è potente, da 7.040 mAh, capace di durare per l’intera giornata. La doppia fotocamera rende Galaxy Tab A7 un dispositivo versatile e funzionale anche agli scatti.

Accessori e smartwatch In questi giorni si possono trovare sconti anche per gli accessori e i cosiddetti wereable device, ovvero tutti i dispositivi indossabili. Ecco alcune delle principali offerte.

Samsung Galaxy Buds+ Su Euronics è possibile trovare gli le cuffie senza cavo dell'azienda coreana scontate del 53.25% e quindi a 79 euro, invece di 169 euro. I Galaxy Buds sono i primi auricolari wireless Samsung dotati di altoparlanti a 2 vie, per un suono di qualità AKG. Il sistema adattivo a 3 microfoni garantisce chiamate dall’audio pulito e la batteria un'autonomia a lunga durata. Si ricaricano in 3 minuti per durare almeno 11 ore. Capace di isolare l'ascolto anche nelle situazioni più rumorose, durante una telefonata, i 2 microfoni esterni agiscono in sinergia con il terzo microfono interno per bloccare i rumori in modo da permettere una conversazione chiara.

Samsung Galaxy watch Su Unieuro si può trovare lo smarwatch sportivo di Samsung scontato del 35% al prezzo di 199,99 euro invece di 309 euro. Dal design elegante ma sportivo, il Samsung Galaxy Watch presenta una cassa rotonda con il ticchettio della lancetta dei secondi che danno l’impressione di avere al polso un vero orologio analogico. La serie prevede un modello Bluetooth o quello LTE, con cassa da 42 mm (colore Midnight Black o Rose Gold) oppure da 46 mm (colore Silver). Il quadrante è personalizzabile così come lo sono i cinturini che si possono cambiare. Impermeabile fino a 5 ATM, ardiofrequenzimetro e con una batteria con capacità standard 472 mAh è un buon alleato per l'allenamento ma permette anche di pagare in sicurezza con Samsung Pay.

I grandi elettrodomestici in offerta Offerte Samsung da non perdere anche per tutti quei prodotti che in casa sono fondamentali: dalla lavatrice al frigorifero. Samsung Lavatrice WW10N645RBW Per il Black Friday Euronics mette in vendita una lavatrice dalle grandi dimensioni al prezzo di 479 euro invece di 1099 euro, con uno sconto del 56,41%. Con i suoi 10 kg è sicuramente adatta alla famiglie o a chi preferisce diminuire i carichi e lavare in sicurezza tutto insieme. La sua grandezza la rende utile per lavare comodamente piumoni, trapunte e tende. Grazie al "Programma Ottimale" è la lavatrice stessa a consigliare il ciclo di lavaggio ideale sulla base della tipologia di capi, colore e livello di sporco del carico. La tecnologia Ecolavaggio® promette una pulizia efficace, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo colori e materiali e risparmiando energia

Asciugatrice Quick Dryer DV90N62632W Sempre Euronics propone in offerta anche l'asciugatrice, il prezzo passa da 1299 euro a 599 euro, con uno sconto del 53,86%. La Quick Dryer 9kg di Samsung presenta la tecnologia Pompa di Calore che offre una soluzione più efficiente, conveniente e delicata per asciugare gli abiti, grazie anche alla classe energetica A+++. La tecnologia OptimalDry, invece, grazie ai suoi 3 sensori che monitorano l’umidità e regolano il tempo di asciugatura, offre i migliori risultati possibili. Il programma Ecolavaggio® Rapido di QuickDrive™ lava e centrifuga i capi in 39 minuti. In totale, 2 ore per lavare e asciugare.

Samsung Frigorifero Smart Cooling Monclick propone il Frigorifero a doppia porta con un sconto del 46%, al prezzo di 449,90 euro al posto di 829,90 euro. La tecnologia Twin Cooling Plus™ è in grado di creare un ambiente favorevole per la conservazione dei cibi, raggiungendo nel vano frigo un livello di umidità fino al 70%, rispetto al 30% di un modello tradizionale. Presenta luci LED che garantiscono una buona visibilità in ogni zona del frigorifero, aiutando ad abbattere i consumi energetici. Si propone anche più silenzioso grazie al compressore Digital Inverter che ha un dispositivo che modula la potenza erogata, in maniera proporzionale alle effettive necessità.

