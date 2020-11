Apple Black Friday 2020, tutti i prodotti in sconto

Con il Black Friday ormai alle porte, sulle principali catene specializzate in prodotti hi-tech ed elettronica di consumo si possono trovare già diverse offerte. In calendario la giornata dedicata allo shopping e ai grandi saldi è programmata per il 27 novembre. Nel frattempo, però, gli acquisti sugli store online sono già cominciati. Dagli iPhone ai MacBook, passando per airpods e iPad, andiamo a scoprire in questo caso alcune delle proposte più interessanti sui prodotti messi a disposizione da Apple in occasione del "Venerdì Nero".

Gli iPhone in offerta

Ecco alcuni dei modelli di smartphone Apple in offerta presenti sui principali player italiani.

Lo smartphone di Cupertino è proposto sullo store online di MediaWorld a 649 euro invece di 769 euro.

Questo modello è disponibile in diverse versioni cromatiche: dal bianco al rosso, passando per il nero, il giallo, il verde e il viola. La confezione non include né l'alimentatore nè gli auricolari EarPods, che andranno invece acquistati a parte tra gli accessori.

Dotato di un nuovo sistema a doppia fotocamera e ultragrandangolo che può ampliare il campo visivo fino a quattro volte, l'iPhone 11 dispone di una memoria interna da da 128 GB, sistema operativo iOS 13 e processore Dual Core. La nuova fotocamera è stata sviluppata allo scopo di includere nello scatto anche le immagini che ricadono al di fuori dell'inquadratura.

Il sistema dello smartphone sa distinguere le persone rispetto al resto delle immagini attraverso la funzione Smart HDR. L'iphone 11, inoltre, è dotato di una nuova modalità notturna che si attiva automaticamente in ambienti poco illuminati, senza la necessità di ricorrere al flash. Sia il vetro frontale che quello posteriore sono rinforzati attraverso un processo a doppio scambio ionico.