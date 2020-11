Black Friday 2020, le migliori 10 offerte su smartphone e accessori

Il Venerdì Nero 2020 si avvicina e la febbre da prodotti hi-tech scontati sale. Ecco i prodotti più interessanti su cui puntare per cambiare il telefonino

Il Black Friday è alle porte: il 27 novembre anche in Italia si celebrerà il Venerdì Nero dedicato allo shopping e ai grandi sconti. Intanto, alcune offerte sono già disponibili anche online su una selezione di prodotti hi-tech. Ecco le offerte più interessanti applicate dalle principali catene specializzate su smartphone e accessori. Gli smartphone in offerta Ecco i migliori smartphone in offerta tra i principali player italiani.

1. Apple iPhone XR Unieuro propone lo smartphone di Apple a 529 euro invece di 619 euro. L'Apple iPhone Xr da 64GB è disponibile nella versione color corallo con uno schermo da 6.1". Il sistema operativo incluso è iOs 12, alimentato dal processore A12. Tra gli smartphone è considerato uno dei migliori per rapporto qualità prezzo, nonché l'erede dell'iPhone SE presentato nel 2016. Resistente ad acqua e polvere, ha una fotocamera da 12 megapixel ƒ/1.8 stabilizzata otticamente. Presenta anche una nuova modalità smart HDR.

Apple iPhone XR

2. Galaxy A20s Monclick propone in offerta lo smartphone Galaxy A20s Black 32 GB a 129 euro invece di 179 euro. Tra gli smartphone di fascia più bassa, questo device Android non ha molto da invidiare ai prodotti più avanzati. Ha un display Touchscreen da 6.5 pollici, una risoluzione di 1560x720 pixel. Oltre alla possibilità Dual Sim, l'A20s ha una fotocamera da 13 megapixel, che permette di scattare foto ad alta risoluzione e girare video in fullHD. Ha uno spessore di soli 8 millimetri.

Galaxy A20s

3. Samsung Galaxy SM-A315G/DS Unieuro offre il Samsung Galaxy SM-A315G/DS a 189,99 euro invece di 319,90 euro, con uno sconto del 40 per cento. Questo smartphone della famiglia Samsung Galaxy ha un display Infinity-U da 16,3 cm, pari a 6.4", capaci di garantire un'altissima definizione grazie alla qualità FHD+ della tecnologia Super AMOLED. È dotato una batteria da 5.000 mAh con uno spessore di soli 8,6 mm. Scatta foto molto nitide anche di notte, grazie a una fotocamera principale da 48 megapixel ad alta risoluzione. Il processore Octa-core e 4 GB di RAM garantiscono prestazioni molto efficienti. Incluso anche Samsung Knox, che protegge il dispositivo Dual Sim fin dall'accensione.

Samsung Galaxy SM-A315G/DS

4. LG K51S Euronics propone LG K51S Titanium a 129 euro invece di 219 euro. Questo smartphone con sistema operativo Android 10 e Dual Sim, sfrutta la tecnologia LTE 4G. Ha un touchscreen da 6.5 pollici con una risoluzione da 1600x720 pixel. La fotocamera è da 32 megapixel: è possibile dunque girare video in full HD della risoluzione di 1920x1080 pixel. Lo spessore è molto contenuto: appena 8.2mm.

LG K51S

5. Oppo Reno 2Z Unieuro propone Oppo Reno 2Z con display da 16.5" a 229,90 euro invece di 349,00 euro. Il modello 2Z punta fortemente sul comparto immagini. Sul retro il famoso puntino di ceramica che permette al telefono di rimanere leggermente sollevato dai ripiani e protegge le fotocamere dai graffiti, è stato leggermente spostato in alto. Il display è da 16,5 cm (6.5") FullHD+ ed è dotato di un sistema da quattro fotocamere. La CPU è Mediatek MT6779 Helio P90 octa core da 2,2 GHz con GPU Power VR GM9446. Ad assistere la macchina ci sono 8 GB di RAM. La batteria inclusa è di 4000 mAh.

Oppo Reno 2Z

6. Huawei P40 lite 5G 16,5 cm Unieuro propone Huawei P40 lite 5G da 16,5 cm a 249,90 euro invece di 399,90 euro. Huawei P40 lite 5G si pone a metà strada tra la versione 4G e i top di gamma della serie P40. Il device ha la scocca in vetro, display da 16,5 cm, sistema di sblocco molto reattivo e preciso, batteria da 4.000 mAh e quattro fotocamere posteriori. Il sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4). Integrato con il modello si trova anche un sensore da 2 megapixel (f/2.4) per le macro e un altro identico per la profondità di campo. La piattaforma software è affidata ad Android 10 con EMUI 10.

Huawei P40 lite 5G 16,5 cm

7. Redmi Note 8 Pro Mediaworld offre il Redmi Note 8 Pro a 199,99 euro invece di 299,00 euro. Il Redmi Note 8 Pro di Xiaomi ha un design minimal. La versione in offerta è nera. Il device ha 6 GB di Ram e una memoria interna da 128 GB. Quattro le fotocamere integrate: la prima è da 64 megapixel. Lo smartphone Xiaomi è dotato di un ampio schermo da 6,53" in formato 19:9, con una risoluzione FullHD+. Redmi Note 8 Pro viene commercializzato con Android 9 Pie. La batteria è da 4.500 mAh, che dà il massimo grazie all'ottimizzazione dell'efficienza energetica dello smartphone.

Redmi Note 8 Pro

Gli accessori in offerta I big player si sfidano anche sulle cuffie wireless: ecco i modelli migliori al prezzo più competitivo. 8. Huawei FreeBuds 3 True Wireless Per il Black Friday Unieuro mette in vendita i FreeBuds 3 di Huawei a 89,99 euro invece di 139 euro. Attraverso il loro processore audio, i FreeBuds 3 True Wireless di Huawei offrono una riduzione del rumore ambientale, cancellando fruscii e rumori di fondo. Sono inoltre dotati di un sistema di trasmissione sincrona a doppio canale per ridurre la latenza sia durante le sessioni di gioco sia per riproduzioni video, audio e telefonate. La batteria offre oltre 10 ore di ascolto.

Huawei FreeBuds 3 True Wireless

9. Sony WF-XB700 Unieuro mette in offerta anche le Cuffie Auricolare True Wireless Nero Sony WF-XB700: il prezzo passa da 149,99 euro a 68,99 euro, con uno sconto del 54 per cento. Le Sony WF-XB700 sono cuffie auricolari pensate per un audience più giovane, sempre in attività. Sono ideate per l'utilizzo durante l'attività sportiva, non solo corsa, ma anche durante le sessioni di nuoto. Non ci sono controlli touch, ma soltanto due piccoli pulsanti fisici posti alla base di entrambi gli auricolari. Nonostante ciò, l'utente ha molti controlli a sua disposizione. La custodia di ricarica è inoltre più piccola rispetto ai modelli precedenti.

Sony WF-XB700

10. Apple Airpods (modello 2019) Mediaworld offre gli Apple Airpods 2019 a 129 euro invece di 179,99 euro. Questo modello di cuffiette pensate da Apple non ha adattatori in silicone, ma rispetto alla versione precedente offre un pairing più veloce. Gli Airpods si ricaricano wireless e il comando "Hey Siri" è sempre disponibile. Nell'offeta di Mediaworld, le cuffiette hanno la custodia-caricabatteria inclusa.

Apple Airpods (modello 2019)

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte del volantino sui siti ufficiali di Monclick, Euronics, Unieuro e Mediaworld.