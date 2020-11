Echo Frames, Amazon lancia negli Usa i suoi nuovi smart glasses

Amazon ha annunciato che gli occhiali intelligenti, gli smart glasses Eco Frames, che consentono di parlare con Alexa sono disponibili da oggi, giovedì 19 novembre, per l'acquisto negli Stati Uniti. I nuovi Echo Frames hanno un costo 249.99 dollari e le spedizioni inizieranno il 10 dicembre. La società di Jeff Bezos aveva presentato gli occhiali all’evento autunnale dello scorso anno, come parte della della sua linea di prodotti "Day 1", ma erano disponibili solo per alcuni consumatori selezionati. Grazie a questi ultimi, però, è stato possibile introdurre dei miglioramenti agli Echo Frames di seconda generazione, basati proprio sui loro feedback. I clienti che hanno acquistato su invito la prima generazione potranno adesso avere la novità con 70 dollari.

Il funzionamento di Echo Frames

Gli smart glasses di Amazon funzionano come un normale un accessorio intelligente, ad esempio le cuffie Bluetooth. Si possono abbinare a un telefono iOS o Android e utilizzare il microfono e altoparlante per connettersi all'applicazione Alexa e sfruttare le funzioni di assistente intelligente di Amazon, simile al Echo Buds. Ma si può approfittare anche di funzioni standard da eseguire con il Bluetooth, come ascoltare musica e utilizzare il proprio assistente del dispositivo (come Siri o Google Assistant) esattamente come delle cuffie. Grazie ai feedback di chi li ha provati in questo anno Amazon è riuscita ad aumentare del 40% la durata della batteria e apportare alcuni aggiornamenti. Tra questi, riporta la Cnbc, impostare priorità di notifica per alcune applicazioni e contatti, ma anche avvisi di calendario e messaggi e la funzione "volume automatico" che regola il volume del dispositivo in base al rumore dell'ambiente intorno a chi le utilizza.

Il design degli occhiali

Con un design tutto sommato semplice e canonico, gli smart glasses di Amazon sono disponibili in tre nuovi colori: tartaruga, blu e nero. Le lenti sono chiare, ma l’azienda ha fatto sapere che i clienti possono avere lenti su ordinazione di qualunque tipo e colorazione da un negozio Lenscrafters. In questo modo è possibile personalizzarli al 100%.