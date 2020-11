Amazon, Alexa: sui dispositivi Echo debutta la Modalità Multilingue

Da oggi anche in Italia gli utenti possono interagire con l’assistente digitale del colosso di e-commerce in italiano, inglese, o in entrambe le lingue contemporaneamente, senza dover cambiare ogni volta le impostazioni sul proprio dispositivo

È ufficiale. La Modalità Multilingue di Alexa debutta ufficialmente anche in Italia sui dispositivi Amazon Echo. Da oggi, 19 novembre, gli utenti possono interagire con l’assistente digitale del colosso di e-commerce in italiano, inglese, o in entrambe le lingue contemporaneamente, senza dover cambiare ogni volta le impostazioni sul proprio dispositivo.

Come attivare la Modalità Multilingue

Per attivare la Modalità Multilingue, dopo aver scaricato l’ultimo aggiornamento software, basta recarsi sull’app Alexa, e cambiare le impostazioni, tramite la voce “Lingua”, selezionando l’opzione “inglese/italiano”.

Sui dispositivi Echo con display, questa modifica può essere effettuata semplicemente scorrendo sullo schermo verso il basso e recandosi sulle impostazioni dedicate.

Ma le novità non sono finite. Ora per cambiare la lingua con cui si intende interagire con Alexa, basta un semplice comando vocale. Non è più necessario, infatti, modificare le impostazioni per passare dalla lingua inglese all’italiano o viceversa, ma basta dire: “Alexa, parla inglese" o "Alexa, parla italiano”.

Il nuovo speaker Red in edizione limitata

Sulla scia di Apple, anche Amazon ha avviato una collaborazione con (RED), l’organizzazione no profit che raccoglie fondi per combattere le malattie più pericolose. Sul popolare sito di e-commerce è ora disponibile un nuovo smart speaker Echo Red di quarta generazione, in edizione limitata. Questo dispositivo, caratterizzato da un’accattivante colorazione rossa, può essere acquistato anche in Italia al prezzo di 99,99 euro. Per ogni Echo Red consegnato Amazon donerà 10 euro al Fondo globale per sostenere la risposta al COVID-19 e i programmi per l'HIV e l’AIDS nell'Africa sub-sahariana. Su Amazon è anche disponibile una nuova pagina, dedicata a tutti i brand che hanno avviato una collaborazione con Red, dove gli utenti possono acquistare i prodotti di colorazione rossa, contribuendo a cause benefiche.