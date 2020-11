Fortnite, aggiornamento 14.60: tutte le novità del gioco di Epic Games

In attesa dell’annuncio delle novità in arrivo sul titolo con il lancio dell’ormai prossima quinta stagione del Battle Royale , ecco nel dettaglio le novità approdate con la patch 14.60 su Fortnite Salva il Mondo e in Modalità Creativa.

Novità in Salva il Mondo: al via la nuova Stagione Ventura Salva

approfondimento

Fortnite si prepara ad accogliere la skin di Ghost Rider

In un comunicato dedicato pubblicato sul sito ufficiale di Fortnite, Epic Games ha svelato l’arrivo in modalità Salva il Mondo della nuova Stagione Ventura Salva, che prenderà ufficialmente il via il 21 novembre alle 01:00 (ora italiana).

“Il modificatore della Zona Ventura Mezz'inverno è il potente Modificatore Super eroismo. I gelidi venti invernali fanno girare questo modificatore a favore degli eroi di Casa base. Ogni classe otterrà benefici super eroici in grado di adattarsi al proprio stile di gioco attuale, e migliorarlo”, annuncia la software house.

Ecco i diversi “benefici” in arrivo per ogni classe:

• Soldati: il danno dei colpi alla testa viene raddoppiato e gli utenti beneficiano di un recupero ridotto eliminando Abietti con armi a distanza

• Costruttori: costi ridotti per costruzioni e riparazioni e un maggior danno da impatto e di recupero ridotto quando si attiva il Sovraccarico cinetico

• Ninja: eseguendo eliminazioni con abilità si ottiene un aumento di danni da mischia e velocità di attacco. Sono, inoltre, raddoppiate le statistiche di Tecnica Ombra

• Stranieri: la Carica antimateria non avrà costo e T.E.D.D.Y. avrà un Frammento gratuito ogni 50 secondi, oltre a danni abilità aumentati

Ma le novità non sono finite. Dal 19 novembre debutterà in Salva il Mondo anche il nuovo Pacchetto Potenza, che andrà a sostituire il pacchetto Samurai scatenato. “Il pacchetto Potenza presenta un nuovo eroe, il progetto arma Lectro Shock, il dorso decorativo Potenzaino, le sfide Potenza e l'accesso a Salva il mondo. Con queste esclusive sfide Salva il mondo potrete ottenere fino a 1.000 V-buck e 1000 biglietti Raggi X”, precisa Epic Games. Inoltre, oltre all’arma “Trinciatore di carta” e al Lama delle vacanze con tutti i suoi premi, in Fortnite Salva il Mondo debuttano anche tanti nuovi (e vecchi) personaggi: Crackshot (vantaggio “Folli novità”), Zenith Sottozero (vantaggio “Cuore di ghiaccio” e vantaggio squadra “Datti una svegliata”), Re dei ghiacci (vantaggio “Castello congelato”) e Krampus Artigliere Sentinella (vantaggio “Carbone per tutti”).

Tutte le novità in Modalità Creativa

In Modalità Creativa, invece, con il nuovo update è possibile nascondere il feed eliminazioni e disattivarne l’audio. Inoltre, il layout del portale delle isole Centro è stato aggiornato per adattarsi alle recenti modifiche delle linee guida dei creatori del centro e sono stati risolti diversi bug che interessavano più categorie, dalle isole agli oggetti e armi.