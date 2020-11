Samsung presenta Galaxy M21s: le caratteristiche del nuovo smartphone

Dopo aver svelato alcune delle novità in arrivo con la nuova interfaccia utente OneUI 3.0, basata su Android 11, Samsung ha annunciato un nuovo smartphone destinato alla fascia media del mercato di settore. Si tratta di Galaxy M21s , una versione migliorata del fratello maggiore M21 (presentato a inizio 2020), che vanta un prezzo decisamente competitivo e un comparto fotografico che sicuramente catturerà l’interesse degli utenti in cerca di un dispositivo con cui poter scattare foto di qualità.

Prezzo e disponibilità

approfondimento

Samsung potrebbe aver ridotto la produzione di Galaxy Note 20 e Ultra

Samsung Galaxy M21s può essere acquistato online in Brasile, in due diverse colorazioni, blu e nera, al prezzo di 1.699 R$, che corrispondono a circa 257 euro. Per ora l’azienda non si è ancora espressa in merito all’eventuale futura sua commercializzazione in altri mercati. “Durante la progettazione di Galaxy M21, uno dei nostri obiettivi principali era sviluppare una batteria potente, ma senza trascurare il design moderno caratteristico di Samsung. In un momento in cui gli smartphone vengono utilizzati per attività così varie, è essenziale offrire funzionalità che si adattino alle esigenze degli utenti e una batteria che consenta lunghe ore di divertimento e lavoro con il dispositivo", ha commentato Renato Citrini, senior product division dispositivi mobili Samsung.

Samsung Galaxy M21s: scheda tecnica

Caratterizzato da un design moderno, che ricorda molto il Samsung Galaxy M21, il nuovo smartphone targato Samsung monta uno schermo da 6,4 pollici con tecnologia super Amoled e risoluzione Full HD+, e ha come processore Exynos 9611, affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna. Uno dei suoi punti di forza, come detto, è il comparto fotografico. Samsung Galaxy M21s ospita una tripla camera posteriore con un sensore principale da 64 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel e a un obiettivo di profondità da 5 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Quanto alla batteria, ne monta una da 6.000mAh con ricarica a 15W.