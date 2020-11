Samsung, in arrivo la nuova interfaccia utente OneUI 3.0: le novità

Sarà rilasciata tramite un aggiornamento dedicato a partire dal mese in corso. Probabilmente approderà inizialmente sui primi smartphone in cui è iniziato il beta testing, ovvero il Galaxy S20, Galaxy 20+ e Galaxy S20 Ultra, per poi essere rilasciata anche sui Galaxy Note 20

Samsung, dopo tre mesi dall’annuncio, è pronta a lanciare ufficialmente la versione definitiva della nuova interfaccia utente OneUI 3.0, basata su Android 11. In una pagina dedicata pubblicata sul suo sito ufficiale, il colosso coreano ha annunciato alcune delle principali novità in arrivo con la One UI 3.0, che sarà rilasciata tramite un aggiornamento a partire dal mese in corso. Probabilmente la nuova interfaccia utente approderà inizialmente sui primi smartphone in cui è iniziato il beta testing, ovvero il Galaxy S20, Galaxy 20+ e Galaxy S20 Ultra, per poi essere rilasciata anche sui Galaxy Note 20 e nei prossimi mesi sugli altri dispositivi di fascia media e alta.

