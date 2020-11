Samsung potrebbe aver ridotto la produzione di Galaxy Note 20 e Ultra

Il parziale insuccesso dei top di gamma

Smartphone, Samsung guida il mercato mondiale. Apple fuori dal podio

La decisione di Samsung di ridurre la produzione potrebbe essere legata ai risultati non in linea con le aspettative ottenuti da Galaxy Note 20 e 20 Ultra. Non si tratta degli unici dispositivi della compagnia che stanno un po’ “arrancando”: anche quelli della serie S20 non stanno brillando, complice anche un lancio sfortunato, avvenuto nel bel pezzo della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. Nonostante questi problemi, Samsung ha comunque ottenuto degli ottimi risultati durante il terzo trimestre del 2020, grazie soprattutto all’aumento delle vendite degli smartphone di fascia media, che negli ultimi mesi risultano più attraenti agli occhi dei consumatori rispetto ai top di gamma.



Samsung sul podio anche nel terzo trimestre del 2020

L’ottimo stato di salute di Samsung emerge anche dagli ultimi report stilati da Idc e Canalys, riguardanti il terzo trimestre del 2020. L’azienda sudcoreana si trova al primo posto tra i produttori mondiali, grazie a un aumento del 2% delle consegne con 80 milioni di unità. Sul secondo gradino del podio si trova Huawei, con oltre 51 milioni di smartphone commercializzati (pari a un calo di circa il 20%). Chiude il podio Xiaomi, che con una quota di mercato del 13,1% e 46,5 milioni di dispositivi (pari a una crescita del 42% rispetto al secondo trimestre) ha superato Apple, ora al quarto posto.