Dungeons 3: disponibile il download gratuito sull’Epic Games Store

Da giovedì 5 novembre e per un periodo di tempo limitato, il videogame è disponibile nella versione Pc per il download gratuito. Per ottenerlo è sufficiente un account Epic Games

Come noto, sull’Epic Games Store è possibile scaricare un gioco per Pc gratis ogni settimana. Farlo è semplice: basta navigare sul portale dello store online di Epic Games (la casa madre, tra gli altri, di Fortinite ) e cliccare sul titolo selezionato dall’azienda nella sezione dedicata ai videogiochi gratuiti, che viene aggiornata il giovedì. Dalle 17 di ieri, giovedì 5 novembre, è stato messo a disposizione degli appassionati una copia di Dungeons 3 . Per accedere al download è necessario avere un account Epic Games, oppure crearlo.

Dungeons 3: di cosa si tratta

Dungeons 3 per Pc è un videogame di strategia sviluppato da Kalypso Media in cui per la prima volta nella serie Dungeons è possibile sfruttare i livelli generati casualmente, in modo che ciascuna sessione si differenzi dalle altre. “Il signore dei sotterranei ha trovato un modo per dirigere la campagna di conquista dai confini del proprio nascondiglio, affidando il comando delle sue armate alla sacerdotessa degli elfi oscuri Thalya, strappata al mondo in superficie per farne il suo braccio destro” così Epic Games racconta la trama. “Con Thalya in prima linea e le creature del male sotto la sua guida, i giocatori dovranno sfruttare ogni mezzo possibile per avere la meglio una volta per tutte su quei benefattori dell'oltremondo!” prosegue la descrizione del videogioco che è possibile ottenere gratis ancora per sei giorni.

Da giovedì 12 ecco The Textorcist

Sarà infatti possibile riscattare Dungeons 3 gratuitamente sull’Epic Games Store fino a giovedì 12 novembre, dopodiché dalle 17 di quel giorno sarà proposta una nuova offerta. Sul portale dedicato è già possibile vederla in anteprima: si tratta di The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, un'avventura type 'em up, ovvero “un genere che fonde l'esperienza degli action in pixel art con visuale dall'alto agli sparatutto su binari che tante gioie hanno regalato agli amanti dei giochi arcade per cabinati” spiega Everyeye. Il videogame resterà accessibile senza costi fino al 19 novembre.