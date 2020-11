Sky Advertising Manager, piattaforma di pianificazione pubblicitaria

Innovativa e multicanale, la piattaforma permette a imprese, agenzie e media buyer di pianificare online la propria campagna pubblicitaria in modo semplice, autonomo e personalizzato su tutto il portafoglio gestito da Sky Media. È stata realizzata con il contributo tecnologico di Hic Mobile. “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di tutti gli investitori uno strumento davvero innovativo e cross mediale”, ha detto Aldo Agostinelli, Digital Officer di Sky Italia

È online Sky Advertising Manager, una nuova piattaforma di pianificazione pubblicitaria innovativa e multicanale. Grazie a Sky Advertising Manager, infatti, imprese, agenzie e media buyer potranno pianificare online la propria campagna in modo semplice, autonomo e personalizzato su tutto il portafoglio gestito da Sky Media. La piattaforma integra già da subito i canali free to air e digitali e, entro pochi mesi, anche tutti i canali lineari pay, Sky on demand, Sky Go e il digital out of home, diventando così uno strumento unico nel suo genere nel mercato italiano.

Cos'è Sky Advertising Manager In modo semplice e in piena autonomia, ma con un’assistenza dedicata, Sky Advertising Manager consente anche alle piccole e medie imprese e alle agenzie di personalizzare la propria campagna selezionando contenuti, canali e audience desiderate in funzione dei propri target e budget. Grazie a sofisticati algoritmi di calcolo, la piattaforma è in grado di massimizzare l’efficacia e ottimizzare la visibilità delle campagne. Cosa offre Sky Advertising Manager offre la possibilità di pianificare sulle numerose properties di Sky Media anche per target e cluster specifici: uomini, donne, età, calcio, news, lifestyle, ecc. Al momento del lancio queste includono l’Addressable TV sui canali free to air TV8 e Cielo, il Fluid Content con più di 350 siti affiliati e 30 milioni di visitatori unici al mese, i siti web di Sky con oltre 29 milioni di visitatori unici al mese e il local adv. Inoltre, grazie al proximity mobile è possibile pianificare tramite Sky tutto il mondo delle App.